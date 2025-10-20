Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý hơn 254.000 tỷ đồng và hơn 125 triệu USD

(VTC News) -

Chiều 20/10, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đã báo cáo tóm tắt trước Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Kiểm toán Nhà nước.

Theo ông Tuấn, Kiểm toán Nhà nước đã đẩy mạnh và quyết liệt thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước các cấp nhằm phục vụ Quốc hội, HĐND các tỉnh, thành phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành và quyết liệt quán triệt thực hiện chỉ thị 1346 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: Media Quốc hội).

Trong nhiệm kỳ, Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp 1.749 báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát...

Cùng với đó, chuyển 17 hồ sơ cho cơ quan cảnh sát để điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

"Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đến thời điểm 30/9, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính hơn 254.000 tỷ đồng và hơn 125 triệu USD", ông Ngô Văn Tuấn cho biết.

Cùng với đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới những nội dung trái hoặc không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn đối với 938 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý các cấp.

Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá năng lực của kiểm toán viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của KTNN. (Ảnh: Media Quốc hội).

"Lần đầu tiên kể từ ngày thành lập đến nay, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức đánh giá định kỳ hằng năm việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán. Từ đó, làm cơ sở cho việc bố trí nhiệm vụ kiểm toán cho công chức, kiểm toán viên trong toàn ngành", ông Tuấn cho biết thêm.

Ông Tuấn kiến nghị các cơ quan, bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm kết luận của kiểm toán, nhất là cơ chế, chính sách và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm. Ông cũng đề nghị rà soát, nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Trong báo cáo gửi đại biểu Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước cho biết, phương án tổ chức kiểm toán hàng năm được xây dựng theo nguyên tắc "gọn nhưng chất lượng".

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thông qua hoạt động kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Ban hành hướng dẫn một số nội dung về kiểm toán thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Phối hợp về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Theo báo cáo, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, Kiểm toán Nhà nước đã cho ý kiến đối với hơn 4.000 lượt nhân sự theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương đảm bảo kịp thời, trung thực, khách quan về trách nhiệm có liên quan đến kết luận, kiến nghị kiểm toán...

Từ đó, làm cơ sở tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, phê duyệt quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ cấp chiến lược.

Báo cáo khẳng định, điều này cho thấy Kiểm toán Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin đáng tin cậy về hoạt động của các bộ, ngành, địa phương trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Qua đó giúp các cấp có thẩm quyền có căn cứ thông qua các quyết định quan trọng về nhân sự, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cấp chiến lược.