Kiểm toán Nhà nước chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm sang cơ quan điều tra

Thông tin trên được Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đề cập khi trình bày Kế hoạch kiểm toán năm 2026, báo cáo công tác năm 2025 và báo cáo công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán Nhà nước, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 25/9.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn.

Ông Ngô Văn Tuấn cho biết, trong 8 tháng đầu năm, toàn ngành Kiểm toán hoàn thành cơ bản kế hoạch công tác với nhiều kết quả nổi bật.

Đáng chú ý, tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán, đến 30/8, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 20.098 tỷ đồng và 16.676.890,83 USD, trong đó tăng thu ngân sách Nhà nước 951 tỷ đồng, giảm chi ngân sách Nhà nước 8.774 tỷ đồng và 143.391,99 USD, kiến nghị khác 10.373 tỷ đồng và 16.533.498,84 USD.

Đồng thời kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số nội dung không phù hợp thuộc 62 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý.

Trong kỳ báo cáo, Kiểm toán Nhà nước chuyển thông tin 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ.

Các vụ việc chuyển gồm: Chuyển Công an tỉnh Bình Dương để điều tra, làm rõ các dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật về nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tuệ Cát; chuyển Công an tỉnh Bạc Liệu để điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xây dựng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu tại Dự án Xây dựng các tuyến đê ngăn mặn cấp bách kết hợp đường giao thông để bảo vệ, phát triển vùng tôm - lúa huyện Hồng Dân; chuyển Công an TP.HCM để điều tra, làm rõ các dấu hiệu rủi ro về sử dụng không hợp pháp hóa đơn mua vào, bán ra đối với Công ty TNHH Thương mại hóa dầu Lộc Phát; chuyển Công an TP.HCM đề nghị điều tra làm rõ các dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật về mua bán hóa đơn đối với Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Nghê Gia.

Bên cạnh đó, ngành Kiểm toán cũng cung cấp 29 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và tài liệu liên quan cho cơ quan cảnh sát điều tra để phục vụ công tác điều tra.

"Trong đó có 2 dự án đầu tư thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Gồm: dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an", Tổng Kiểm toán Nhà nước nêu rõ.

Kiểm toán Nhà nước cũng cung cấp các tài liệu có liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát; kịp thời cung cấp thông tin phục vụ các phiên họp của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan chức năng có liên quan...

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, theo báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước, ngành tập trung kiểm toán những vấn đề "nóng" được dư luận xã hội, Quốc hội và cử tri quan tâm, gắn với kế hoạch giám sát tối cao của Quốc hội và giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Trong đó, lưu ý kiểm toán đánh giá việc quản lý thu của cơ quan thuế, xác định trọng tâm, trọng điểm đối với các lĩnh vực có nguồn thu lớn, nguy cơ thất thu, trốn thuế, gian lận thuế cao; đánh giá việc thực hiện phân cấp, phân quyền theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Kiểm toán Nhà nước tiếp tục tập trung quản lý chặt chẽ Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhằm kịp thời ngăn ngừa sai phạm, gắn trách nhiệm của Tổ trưởng, Trưởng đoàn kiểm toán và Kiểm toán trưởng với việc giáo dục, quản lý đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên...

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo, cho biết đa số ý kiến Thường trực Ủy ban và các cơ quan của Quốc hội nhất trí và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác 8 tháng đầu năm của Kiểm toán Nhà nước.

Về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2026, ông Phan Văn Mãi cho biết, cơ quan thẩm tra đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục rà soát đối tượng kiểm toán để tránh trùng lặp, không tổ chức quá nhiều các cuộc kiểm toán tại cùng 1 địa phương, nhất là địa phương vừa thực hiện sáp nhập, chịu ảnh hưởng tác động lớn của bão lũ, thiên tai.

Bên cạnh đó, cần lựa chọn đơn vị được kiểm toán bảo đảm sát thực tế, yêu cầu; mỗi địa phương không tổ chức quá 3 cuộc kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, lĩnh vực đầu tư xây dựng, chương trình và dự án.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp tục rà soát các cuộc kiểm toán để không trùng lặp với các kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh kiểm tra, bảo đảm kế hoạch kiểm toán trọng tâm, trọng điểm, hiệu lực.

Cơ quan thẩm tra cho rằng cần nghiên cứu, bổ sung các cuộc kiểm toán chuyên đề hoặc lồng ghép trong các cuộc kiểm toán lĩnh vực ngân sách Nhà nước việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang, quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản công, tài chính công trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị...