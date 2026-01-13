Khuyến cáo cho người nuôi chó: Đừng để chó 'khóc đến kiệt sức' vì ở nhà một mình

(VTC News) -

Mỗi người nuôi chó đều từng ít nhất một lần bắt gặp ánh mắt buồn bã của thú cưng khi mình vừa bước ra khỏi cửa dù chỉ trong ít phút, cũng như sự phấn khích gần như vỡ òa của nó khi chủ quay trở về. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người không khỏi cảm động, bởi không giống con người, chó không thể hiểu lời trấn an rằng "tôi sẽ sớm về” hay “chỉ đi một lát thôi”. Với chúng, sự vắng mặt của chủ có thể gây lo lắng, thậm chí hoảng sợ.

Các chuyên gia về hành vi động vật cho biết, nhiều con chó không đơn thuần là “nhớ” chủ khi bị để ở nhà một mình, mà còn có thể trải qua cảm giác hoảng loạn tương tự trẻ nhỏ khi bị tách khỏi mẹ. Chính vì vậy, người nuôi chó được khuyến cáo nên để ý đến tâm trạng của thú cưng khi chúng ở nhà một mình, đồng thời thực hiện một số thay đổi đơn giản trong thói quen để giúp giảm bớt chứng lo lắng do xa cách.

Những chú chó không hiểu tại sao chúng lại bị bỏ ở nhà một mình. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Chia sẻ trên TikTok, chủ tài khoản @pawfyshop chuyên đăng tải nội dung về chăm sóc thú cưng cho biết: “Khi bạn rời đi, chó của bạn không chỉ nhớ bạn, nó có thể hoảng loạn như đứa trẻ mới biết đi khi mất mẹ. Hãy tìm hiểu cách chó trải qua chứng lo lắng khi xa cách, cảm giác hoảng loạn như trẻ nhỏ; khám phá những lời khuyên để giúp thú cưng của bạn đối phó tốt hơn!”.

Theo người này, một trong những cách đơn giản nhất giúp chó cảm thấy yên tâm hơn là để lại cho chúng món đồ có mùi của chủ, chẳng hạn như áo thun hoặc khăn quàng. Mùi hương quen thuộc có thể mang lại cảm giác an toàn, giúp chúng bớt căng thẳng khi ở một mình. Bên cạnh đó, chủ nuôi cũng có thể “giao nhiệm vụ” cho chó bằng cách chuẩn bị các hoạt động giúp chúng bận rộn, chẳng hạn như thảm ngửi mùi hoặc đồ chơi tìm thức ăn.

Những chia sẻ này được đưa ra trong bối cảnh RSPCA (Hiệp hội Phòng chống Ngược đãi Động vật Hoàng gia Anh) phát đi cảnh báo, khuyến nghị chủ nuôi không nên để thú cưng “khóc cho đến khi kiệt sức” khi ở nhà một mình, bởi điều này “gây tổn hại đến thần kinh”.

Trong một tuyên bố, RSPCA nhấn mạnh: “Việc tìm hiểu lý do tại sao chó của bạn phản ứng tiêu cực khi bị bỏ lại một mình có thể rất khó khăn, đặc biệt là khi nghiên cứu cho thấy một nửa số chó mắc chứng rối loạn hành vi liên quan đến sự xa cách sẽ không biểu hiện bất kỳ dấu hiệu nào khi bạn ở bên cạnh chúng".

Điều này đồng nghĩa với việc nhiều con chó có thể tỏ ra hoàn toàn bình thường, thậm chí vui vẻ khi chủ ở nhà, nhưng lại rơi vào trạng thái lo âu nghiêm trọng ngay sau khi cánh cửa đóng lại. Vì vậy, việc chuẩn bị môi trường và thói quen phù hợp trước khi rời nhà là yếu tố quan trọng để hạn chế căng thẳng cho thú cưng.

Để giúp chó cảm thấy thoải mái hơn khi ở nhà một mình, RSPCA khuyến nghị chủ nuôi nên để sẵn một món đồ chơi “đặc biệt”, chỉ dùng trong những lúc chủ vắng nhà, để tạo sự hứng thú và giúp chó phân tán sự chú ý. Thông báo của tổ chức này nêu rõ: “Hãy luôn đảm bảo rằng chó của bạn có những việc thú vị để làm khi bạn không ở bên cạnh chúng. Bạn có thể cho chó của mình một món đồ chơi nhai lâu bền, chẳng hạn như đồ chơi Kong nhồi bông, đồ nhai có vị thịt hoặc bóng đựng thức ăn khi bạn dự định ra ngoài".

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng, món đồ chơi này nên được giới thiệu từ trước, khi chủ vẫn ở nhà. “Hãy chắc chắn rằng nó thích sử dụng nó khi bạn ở nhà. Nếu chó không sử dụng nó khi bạn vắng nhà, đây có thể là dấu hiệu cho thấy nó lo lắng khi bạn ra ngoài", RSPCA cho biết thêm.

Ngoài đồ chơi, việc chuẩn bị thể chất cho chó trước khi rời nhà cũng được xem là yếu tố quan trọng. Chủ nuôi có thể khuyến khích thú cưng thư giãn hơn bằng cách dắt đi dạo hoặc cho vận động trước đó.

Thông báo nêu: “Hãy cố gắng dắt chó đi dạo trước khi bạn ra ngoài để nó có cơ hội đi vệ sinh và vận động". Chú chó đã được tiêu hao năng lượng và đáp ứng nhu cầu sinh lý cơ bản sẽ dễ dàng nghỉ ngơi hơn khi ở nhà một mình.

Bên cạnh đó, thời điểm và tình trạng của chó trước khi chủ rời đi cũng cần được chú ý. “Hãy quay lại trước khi bạn định rời đi nửa tiếng và đảm bảo thú cưng không bị đói. Bạn có thể cho ăn một bữa nhỏ trước khi đi hoặc để lại đồ chơi đựng thức ăn, chó của bạn sẽ dễ thư giãn hơn nếu được cho ăn", thông cáo cho biết.

Dù vậy, RSPCA nhấn mạnh rằng, không nên để chó ở nhà một mình quá lâu. Nếu bạn dự định vắng nhà trên bốn tiếng đồng hồ, tổ chức này khuyến nghị nên thuê người trông chó hoặc nhờ người dắt đi dạo, đặc biệt trong trường hợp chó chưa quen với việc ở một mình trong thời gian dài.

“Chúng tôi khuyên bạn không nên để chó ở nhà một mình quá bốn tiếng; đối với chó con thì thời gian ngắn hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu chó của bạn khó chịu khi ở một mình, chúng có thể bắt đầu cảm thấy lo lắng chỉ vài phút sau khi bạn rời đi hoặc thậm chí trước khi bạn rời đi", RSPCA cho biết.

Theo các chuyên gia, việc sử dụng dịch vụ trông giữ chó hoặc dắt chó đi dạo không chỉ giúp đảm bảo nhu cầu vận động, mà còn mang lại sự hiện diện của con người, yếu tố quan trọng để giảm cảm giác cô lập. “Việc sử dụng dịch vụ trông giữ hoặc dắt chó đi dạo có nghĩa là sẽ có người bầu bạn và đưa chó của bạn đi dạo. Đây là một cách tốt để giảm bớt căng thẳng mà chúng có thể cảm thấy khi bạn không ở đó", thông báo kết luận.