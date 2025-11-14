Khu thể thao Rạch Chiếc tại TP.HCM dự kiến khởi công ngày 19/12

(VTC News) -

Tại kỳ họp lần thứ 5, HĐND TP.HCM ngày 14/11, các đại biểu HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết thống nhất dừng chủ trương đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu Liên hợp thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của HĐND TP.HCM.

HĐND TP.HCM giao UBND Thành phố khẩn trương thực hiện đầy đủ các thủ tục dừng thực hiện dự án theo quy định của Luật đầu tư công; hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán kinh phí đã sử dụng theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Khu Liên hợp thể thao Bắc Rạch Chiếc đã có chủ trương đầu tư từ năm 1994, với tổng vốn 15.000 tỷ đồng với diện tích 187ha nhưng bất động hơn 30 năm. (Ảnh: Lương Ý)

Trả lời chất vấn của đại biểu liên quan đến việc dừng chủ trương đầu tư dự án này và tiến độ trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết dự án Khu liên hiệp thể thao Rạch Chiếc là dự án trọng điểm, đã có trong quy hoạch của TP và là dự án ưu tiên phải thực hiện.

Hiện thành phố đang thực hiện tiếp nhận nhà đầu tư cho dự án này theo hình thức BT. Nếu không có gì thay đổi, dự án sẽ khởi công vào 19/12 tới.

"Nhưng để thực hiện đầu tư mới, TP phải dừng chủ trương đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc đã thông qua trước đây.

TP.HCM cam kết Khu thể thao Rạch Chiếc sẽ xây dựng hiện đại, xứng đáng, mang tầm vóc quốc tế. Sau 5 năm triển khai, thành phố sẽ có 1 khu liên hiệp thể thao đủ thực hiện các giải đấu thể thao quốc tế, đảm bảo nhu cầu của người dân TP”, ông Được khẳng định.

Trước đó, theo Tờ trình của UBND TP.HCM, dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc được thông qua tổng mức đầu tư trên 8.000 tỷ đồng, bằng ngân sách thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trả lời chất vấn của các đại biểu về tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm của TP.HCM.

Một số nhà đầu tư đang quan tâm thực hiện dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc theo phương thức đối tác công tư (PPP). Theo UBND TP.HCM, việc này phù hợp định hướng đầu tư tư nhân, góp phần giảm áp lực ngân sách thành phố, hỗ trợ trong việc hoàn thiện hạ tầng văn hóa thể thao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo quy định của Điểm c Khoản 1 Điều 14 Luật PPP, một trong những điều kiện để giao nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án, là "Không trùng lặp với dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án".

Căn cứ luật này, dự án xây dựng Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc trùng với Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được HĐND TP.HCM thông qua.

Hiện nay dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến tăng tổng mức đầu tư, do đó nếu tiếp tục thực hiện theo hình thức đầu tư công thì cần phải thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Trong khi đó, theo quy định Luật Đầu tư công thì không thực hiện được bồi thường giải phóng mặt bằng độc lập; tại bước chủ trương đầu tư phải bao gồm dự án xây lắp, làm tăng áp lực lên ngân sách thành phố và không phù hợp với chủ trương kêu gọi đầu tư.

Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc nằm ở vị trí vàng, cách trung tâm TP chỉ khoảng 8km, giữa vùng dự án sôi động khu Đông. (Ảnh: Lương Ý)

Do đó, UBND TP.HCM đề xuất dừng chủ trương đầu tư Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, làm cơ sở triển khai các thủ tục giao nhà đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư bằng phương thức đối tác công tư.

Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc là dự án có chủ trương đầu tư từ năm 1994, với diện tích đến 187ha, thuộc phường An Phú (nay là phường Bình Trưng), có tổng mức đầu tư ban đầu gần 15.000 tỷ đồng.

Dự án được đánh giá có vị trí vàng, nằm giữa khu vực sôi động các dự án bất động sản lớn như Global City, Lakeview City, Saigon Sports City… có mặt tiền giáp các tuyến giao thông huyết mạch cửa ngõ phía Đông TP.HCM gồm Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nằm bên cạnh tuyến Metro số 1 và chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng 4 km.

Khu thể thao được quy hoạch và xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ thi đấu, tập luyện hàng ngày và dịch vụ - thương mại phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao (không có chức năng để ở). Bên cạnh đó là không gian mở công cộng với nhiều cây xanh cảnh quan, mặt nước và sông rạch… Dự án này khi hoàn thành sẽ phục vụ khoảng 100.000 người, gồm vận động viên, khán giả, nhân viên, khách vãng lai...

Tuy nhiên suốt hơn 30 năm qua, dự án vẫn chưa thể triển khai.