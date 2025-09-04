Khối trưởng đoàn diễu binh Nga: Muốn được ôm cảm ơn những người bạn Việt Nam tuyệt vời

(VTC News) -

Trung úy Mikhailov chia sẻ cảm xúc vô cùng hạnh phúc khi được chọn tham gia sự kiện diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và được chào đón nồng nhiệt. Anh cảm động với sự ấm áp và cởi mở, lòng tốt của người dân Việt Nam và mong tiếp tục có cơ hội quay trở lại.

Trung úy, Khối trưởng Mikhailov Anton Vladimirovich (hàng đầu) cùng các quân nhân Nga trong lễ diễu binh. (Ảnh: Bảo Giang)

Trung uý Mikhailov viết "những người dân tuyệt vời đã chào đón chúng tôi với vòng tay rộng mở. Nếu có thể, tôi muốn ôm và chụp ảnh với từng người để lưu giữ kỷ niệm. Tôi biết ơn tất cả các bạn vì những món quà mà các bạn đã dành tặng chúng tôi, và vì những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời mà tôi đã trải qua trong thời gian ở đây. Tôi biết ơn vì được chọn để đại diện cho nước Nga, nếu không chúng ta đã không có cơ hội gặp gỡ".

Anh cũng bày tỏ sự cảm ơn tới lòng tốt và sự hiếu khách của người dân Việt Nam.

"Tôi mang về không chỉ quà lưu niệm và những bức ảnh, mà còn cả một phần tâm hồn và sự ấm áp của các bạn. Mong rằng tình hữu nghị giữa hai dân tộc chúng ta sẽ ngày càng bền chặt, giống như những cây đa cổ thụ có rễ bám sâu vào đất đai xứ sở của các bạn. Tôi luôn mong mỏi chờ đợi những cuộc gặp gỡ mới, những cơ hội mới để trò chuyện và hợp tác. Xin gửi đến các bạn tình yêu và lòng kính trọng. Hẹn gặp lại, những người bạn thân mến!", Trung uý Mikhailov lưu luyến nói lời chia tay.

Khối quân nhân Nga trên đường phố Hà Nội.

Trong lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2/9, bốn khối quân đội nước ngoài từ Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia đã cùng sải bước trên các tuyến phố Hà Nội, thể hiện sức mạnh, kỷ luật và tinh thần đoàn kết quốc tế. Sự xuất hiện của khối quân đội 4 nước đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, được đông đảo người dân đón nhận.

Theo kế hoạch, đoàn quân đội Nga sẽ về nước vào chiều 5/9.