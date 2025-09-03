Đóng

Lưu luyến phút chia tay của các chiến sĩ tham gia diễu binh

(VTC News) -

Ngày 3/9, nhiều người dân có mặt tại ga Hà Nội để tiễn các cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành A80 trở về đơn vị.

Hồng Thắm
