Khởi tố nhóm người dùng hung khí ẩu đả tại TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 7 bị can liên quan vụ Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại tổ 12, khu phố Phước Lập, phường Phú Mỹ.

Các bị can gồm: Nguyễn Cao Bằng, Nguyễn Quốc Nhựt, Nguyễn Thanh Huy, Lê Văn Toán, Ngô Quốc Phong, Nguyễn Hữu Phước và Trương Hữu Nghĩa.

Các quyết định tố tụng đã được VKSND khu vực 12 phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố nhóm người về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, khoảng 10h ngày 4/2, nhóm Bằng, Nhựt, Huy, Toán, Trí, Hùng và Đức tổ chức ăn nhậu, hát karaoke bằng loa kéo tại phòng trọ do Bằng thuê trên đường Hồ Thanh Tòng.

Cùng thời điểm, tại khu vực trước phòng trọ số 9 cùng dãy, nhóm của Ngô Quốc Phong cùng vợ là Huỳnh Thị Nhiều và một người tên Sơn (hiện đã bỏ trốn) cũng tụ tập ăn uống.

Đến khoảng 12h cùng ngày, sau khi chủ nhà trọ nhắc nhở việc gây ồn ào, giữa hai nhóm phát sinh nghi ngờ, mâu thuẫn. Theo cơ quan điều tra, khoảng 16h30, khi nhóm của Nguyễn Cao Bằng quay về phòng trọ, nhóm của Ngô Quốc Phong đã chuẩn bị 3 gậy tre, đồng thời rủ thêm Nguyễn Hữu Phước và Trương Hữu Nghĩa tham gia.

Khi hai bên chạm mặt, nhóm người này sử dụng gậy tre, gạch và thanh kim loại lao vào đánh nhau. Sơn, Phước và Nghĩa được xác định cầm gậy tre tấn công trước. Sau đó, Nguyễn Thanh Huy và Lê Văn Toán nhặt gạch, thanh kim loại tham gia ẩu đả.

Vụ việc chưa dừng lại tại khu nhà trọ mà tiếp diễn khi các bên rượt đuổi nhau ra đường Hồ Thanh Tòng, la hét, chửi bới giữa khu vực đông dân cư và nhiều phương tiện qua lại, gây mất an ninh trật tự.

Hậu quả, Nguyễn Hữu Phước bị thương vùng đầu; Nguyễn Cao Bằng bị rách da trán; Huỳnh Thị Nhiều bị rạn xương chân cùng nhiều vết xây xát khác.