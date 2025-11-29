Khoảnh khắc đẹp: Bộ đội Cụ Hồ chung tay vá đê, giữ làng cho người dân Gia Lai

Thượng tá Dương Tiến Đoàn, Phó Chính ủy Lữ đoàn PPK 573 (Quân khu 5) cho biết, sau cơn lũ lịch sử, tuyến đê sông Hà Thanh tại thôn Vân Hội 1 và đê sông Cát ở thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước) bị vỡ. Để sớm khắc phục, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn PPK 573 phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương lên phương án, đưa phương tiện, vật liệu đến chèn, gia cố thân đê.