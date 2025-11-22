Bộ đội xuyên đêm tiếp cận vùng lũ, tiếp tế cho hơn 600 dân bị cô lập

Thông tin từ lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân khu 5 cho biết, trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại xã Hòa Tâm (tỉnh Đắk Lắk), tình trạng ngập sâu ở hai thôn Phước Lộc và Phước Giang vẫn tiếp tục kéo dài, gây chia cắt nghiêm trọng.
Tại thôn Phước Giang, nước lũ dâng cao khiến hơn 100 hộ dân với hơn 600 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn suốt hơn 3 ngày qua. Trong điều kiện thiếu thốn lương thực, thực phẩm và y tế, bà con đang rất cần sự hỗ trợ khẩn cấp từ bên ngoài.
Trong đêm 21/11, Đại tá Đỗ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 có mặt tại hiện trường, chỉ huy các lực lượng, phương tiện tổ chức tiếp cận khu vực bị chia cắt.
Dưới làn mưa lớn, dòng nước xiết và địa hình phức tạp, các mũi cứu hộ của Quân khu 5 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, nỗ lực tìm mọi hướng tiếp cận nhanh và an toàn nhất để đưa hàng cứu trợ vào khu vực bị cô lập.
Đến trưa 22/11, bộ đội đã vận chuyển ba chuyến hàng cứu trợ, gồm mì tôm, lương khô, nước uống cùng thuốc men và vật tư y tế thiết yếu, đến tay người dân gặp khó khăn.
Đồng thời, tổ quân y đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho nhiều người dân bị ốm do mưa lạnh kéo dài.
Hiện các lực lượng của Quân khu 5 vẫn đang tích cực khảo sát, mở rộng tuyến tiếp cận để vận chuyển bổ sung nhu yếu phẩm, hỗ trợ y tế, đồng thời sẵn sàng sơ tán người dân đến khu vực an toàn nếu mưa lũ tiếp tục diễn biến xấu.
