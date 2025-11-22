Đắk Lắk: Lũ lịch sử khiến ít nhất 35 người chết và mất tích

(VTC News) -

Sáng 22/11, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk có báo cáo đánh giá tóm tắt về tình hình mưa lũ và công tác ứng phó trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngay sau khi tỉnh vừa trải qua cơn bão số 13, từ ngày 15 đến ngày 21/11, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa rất lớn, liên tục, trên diện rộng. Đây là đợt mưa lũ lớn trong nhiều thập kỷ qua trên địa bàn tỉnh, vượt qua cơn lũ lịch sử năm 1993, gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản.

Lũ lịch sử ở Đắk Lắk khiến ít nhất 35 người chết và mất tích.

Tính đến 20h ngày 21/11, toàn tỉnh có 27 người chết (đang tiếp tục cập nhật), 8 người mất tích, 2 người bị thương.

Về tài sản, đợt lũ này đã gây thiệt hại đặc biệt lớn, khoảng 150.000 nhà bị chìm sâu trong nước. Cơ sở hạ tầng thiệt hại ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng; chăn nuôi 830 tỷ đồng; thủy sản khoảng 2.000 tỷ đồng; trồng trọt khoảng 1.500 tỷ đồng… Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại gần 5.330 tỷ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân).

Hiện nay, mực nước tại một số khu vực phía đông tỉnh đang giảm, nhưng vẫn còn 6/34 xã, phường đang ngập sâu gồm: Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Phú Hòa 2...

Cũng trong sáng nay, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tính đến 6h ngày 22/11, mưa lũ ở miền Trung những ngày qua khiến 68 người chết, mất tích (tăng 10 người chết và 4 người mất tích tại Đắk Lắk so với báo cáo lúc 16h ngày 21/11).

Trong đó, 55 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 27, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5); 13 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 2).

Thiên tai làm 946 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 80, Gia Lai 29, Đắk Lắk 9, Khánh Hòa 5, Lâm Đồng 774); hiện còn 28.460 nhà ngập (Gia Lai 6.500, Đắk Lắk 11.586, Khánh Hòa 10.374).

6/34 xã, phường ở Đắk Lắk vẫn đang ngập.

Mưa lũ khiến 79.908 ha lúa, hoa màu và 100.014 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại; 3.244.312 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.157 ha thủy sản thiệt hại.

Hiện còn 16 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông và 180 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập lụt, sạt lở.

Về đường sắt, ngày 21/11, dừng 8 chuyến tàu khách; ngày 22/11, tiếp tục dừng 6 chuyến tàu khách qua khu vực miền Trung.

Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng hơn 8.980 tỷ đồng. Các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.