Khoai lang rất bổ dưỡng nhưng ăn kiểu này sẽ gây hại cơ thể

(VTC News) -

Khoai lang là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, rất thích hợp để sử dụng thường xuyên. Khoai lang giàu chất xơ, vitamin C, kali và beta-carotene... Những dưỡng chất này rất tốt cho sức khỏe đường tiêu hóa, tim mạch và hệ miễn dịch.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lượng chất xơ dồi dào trong khoai lang giúp thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ đại tiện và ổn định lượng đường trong máu.

Những thực phẩm tránh ăn kèm khoai lang

Mặc dù khoai lang rất bổ dưỡng, bạn cần ăn đúng cách và kết hợp với các loại thực phẩm phù hợp.

Thực tế, khoai lang chứa hàm lượng tinh bột khá cao. Nếu không kết hợp thực phẩm đúng cách, chúng sẽ dễ dàng làm tăng gánh nặng tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng. Những thực phẩm nên tránh ăn kèm khoai lang gồm:

Khoai lang chứa rất nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. (Ảnh: Sohu)

Thực phẩm giàu protein

Loại thực phẩm đầu tiên không nên ăn kèm với khoai lang là những món giàu protein, đặc biệt là đậu hoặc các sản phẩm từ đậu nành. Có một điều dễ bị bỏ qua, đó là khoai lang chứa một số chất kháng dinh dưỡng, chẳng hạn như tannin và axit phytic, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ protein.

Thực tế, nhiều người thường nấu khoai lang với sữa đậu nành hoặc cháo khoai lang vì tin rằng nó sẽ tăng dinh dưỡng cho món ăn. Nhưng nghiên cứu gần đây cho thấy việc tiêu thụ khoai lang và đậu cùng nhau trong thời gian dài có thể làm giảm khả năng tiêu hóa protein từ 10% đến 15%. Mặc dù con số này có vẻ không đáng kể, nhưng nó có thể gây hại cho việc tiêu thụ lâu dài.

Đặc biệt, người cao tuổi hoặc người có hệ tiêu hóa kém, dễ bị đầy hơi, tiêu chảy, thậm chí là khó tiêu hay có dạ dày yếu, nếu thường xuyên ăn như vậy có thể làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa.

Điều này không có nghĩa là khoai lang không thể ăn kèm với thực phẩm khác, điều quan trọng là phải kết hợp chúng một cách hợp lý. Ví dụ, ăn khoai lang với rau, trái cây và một lượng protein vừa phải (cá, trứng, một ít thịt nạc) là lựa chọn tốt.

Thực phẩm chứa nhiều đường, chất béo

Bạn có thể nghĩ rằng khoai lang vốn ngọt nên sẽ kết hợp tốt với các món tráng miệng, đồ chiên rán hoặc đồ ăn nhiều dầu mỡ. Tuy nhiên, sự kết hợp này có thể nhanh chóng làm tăng lượng đường trong máu và gây áp lực lên dạ dày.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ số đường huyết của khoai lang khi ăn riêng là khoảng 55, mức trung bình. Tuy nhiên, nếu ăn kèm thực phẩm nhiều đường, chỉ số đường huyết có thể tăng vọt lên 70 hoặc thậm chí cao hơn, đặc biệt nguy hiểm đối với bệnh nhân tiểu đường.

Hơn nữa, ăn khoai lang cùng với thực phẩm giàu chất béo có thể làm tăng áp lực đường tiêu hóa, khiến người ăn dễ bị đầy hơi, tiêu chảy, thậm chí là khó tiêu.

Tránh sử dụng quá nhiều khoai lang vì có thể gây ảnh hưởng lượng đường trong máu và tăng cân. (Ảnh: Sohu)

Thêm một số sai lầm khi sử dụng khoai lang

Ngoài vấn đề kết hợp thực phẩm, bạn còn nên lưu ý tránh một số sai lầm khi sử dụng khoai lang được liệt kê dưới đây.

Ăn khoai lang khi bụng đói

Ăn khoai lang khi bụng đói thực sự không phải thói quen tốt, đặc biệt là đối với những người có lượng đường trong máu dao động lớn.

Mặc dù khoai lang rất giàu chất xơ nhưng việc ăn quá nhiều cùng một lúc khi bụng đói vẫn có thể khiến lượng đường trong máu tăng nhanh và gây khó chịu đường tiêu hóa.

Tốt nhất là nên dùng khoai lang vào bữa sáng hoặc khoảng 1 giờ sau bữa ăn, hoặc ăn kèm với một ít chất đạm, rau để quá trình tiêu hóa, hấp thụ diễn ra suôn sẻ hơn, lượng đường trong máu không dao động quá nhiều.

Ăn quá nhiều

Mặc dù khoai lang tốt, nhưng bạn chỉ nên ăn với lượng vừa phải. Nhiều người mua rất nhiều khoai lang và ăn chúng như một loại thực phẩm thiết yếu suốt ngày. Tuy nhiên, họ không biết rằng khoai lang chứa nhiều tinh bột. Nếu tiêu thụ với số lượng lớn trong thời gian dài, chúng có thể dễ dàng dẫn đến tăng cân và tăng lượng đường trong máu, đặc biệt là đối với người cao tuổi hoặc người mắc bệnh tiểu đường.

Theo khuyến cáo dinh dưỡng, nên kiểm soát lượng khoai lang tiêu thụ hàng ngày ở mức khoảng 200gr. Điều này không chỉ đảm bảo lượng chất xơ và chất dinh dưỡng nạp vào cơ thể mà còn không gây quá nhiều áp lực lên dạ dày và lượng đường trong máu.

Chế biến sai cách

Phương pháp chế biến khoai lang cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhiều người thích chiên hoặc nướng khoai lang. Khoai lang khi chiên sẽ giòn bên ngoài, mềm bên trong, trông rất ngon, nhưng hàm lượng chất béo cao lại không tốt cho sức khỏe tim mạch.

Đặc biệt, những người ăn khoai lang chiên trong thời gian dài dễ gặp các vấn đề như tăng lipid máu và tăng cân. Ngược lại, hấp, luộc và nướng (không dùng quá nhiều dầu) lại tốt cho sức khỏe hơn vì giữ được chất dinh dưỡng của khoai lang mà không làm tăng thêm calo.

Nhìn chung, khoai lang rất giàu dinh dưỡng, nhưng một điểm quan trọng nữa là khoai lang là thực phẩm giàu tinh bột. Nếu kết hợp với carbohydrate dư thừa (cơm, mì), sẽ khiến chúng ta tiêu thụ quá nhiều calo, dần dần sẽ tạo gánh nặng cho cơ thể. Do đó, nếu ăn khoai lang, bạn cần chú ý đến cách ăn và cách kết hợp chúng với các thực phẩm khác một cách hợp lý để không gây ảnh hưởng tới sức khỏe.