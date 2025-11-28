Khi tổ ấm trở thành 'lớp phòng tuyến đầu' của sức khỏe người dân

(VTC News) -

Xu hướng “nhà ở khỏe mạnh” trên thế giới

Trong nhiều năm, sức khỏe thường được nhìn qua lăng kính bệnh viện và thuốc men. Nhưng WHO chỉ ra rằng 70% sức khỏe con người phụ thuộc vào môi trường sống – từ ánh sáng, không khí đến vận động và gắn kết với thiên nhiên. Nói cách khác, sức khỏe được định hình ngay trong chính ngôi nhà chúng ta, không chỉ khi điều trị lúc ốm.

Từ Singapore đến Nhật Bản, mô hình ngôi nhà khỏe mạnh đang trở thành chiến lược phát triển đô thị bền vững. Singapore khuyến khích các khu căn hộ tích hợp trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng tập thể chất và vườn thiền định.

Nhật Bản, quốc gia nổi tiếng với tuổi thọ cao, xây dựng các khu nhà có thiết kế ánh sáng sinh học, vật liệu tự nhiên, đường dạo bộ kết nối thiên nhiên, nhằm giúp cư dân giảm stress, tăng vận động và ngủ ngon hơn.

Tại Mỹ và châu Âu, quy hoạch đô thị hiện đại đã bắt đầu lồng ghép yếu tố y tế dự phòng - từ khám sức khỏe định kỳ tại khu dân cư, đến chương trình dinh dưỡng và mindfulness cho cộng đồng. Mục tiêu không chỉ là sống trong không gian tiện nghi, mà là sống khỏe - sống cân bằng - sống có kết nối.

Việt Nam và bước chuyển hướng đến sức khỏe chủ động

Ở Việt Nam, nhận thức về “sức khỏe chủ động” đang dần trở thành nhu cầu thực tế. Các khu đô thị mới không chỉ hướng tới tiện ích vật chất, mà còn quan tâm đến chất lượng không khí, ánh sáng, cây xanh và dịch vụ chăm sóc 24/7. Nhiều dự án bắt đầu tích hợp phòng khám cộng đồng, khu tập luyện ngoài trời, vườn thiền, phòng đọc sách, hay không gian thiền định cho cư dân cao tuổi.

PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nhận định: “Nếu nghỉ dưỡng trị liệu giúp tái tạo sức khỏe trong ngắn hạn, thì nhà ở và y tế dự phòng đảm bảo sức khỏe lâu dài. Chúng ta cần hướng tới những khu đô thị khỏe mạnh, nơi mỗi gia đình có thể chủ động phòng bệnh, nâng cao sức đề kháng và sống trọn vẹn bên người thân”.

Theo PGS. TS Nguyễn Huy Nga, khi nhà ở được thiết kế vì sức khỏe, đó không chỉ là không gian sống an toàn mà còn là nền tảng phòng bệnh bền vững, giúp giảm áp lực cho hệ thống y tế quốc gia.

Thiết kế sức khỏe - xu hướng tất yếu của đô thị tương lai

Trong dòng chảy của xu hướng, Thera Home – dòng căn hộ trị liệu đầu tiên tại Việt Nam trở thành một dấu ấn tiên phong. Mô hình này được định vị theo triết lý “ngôi nhà là một liệu pháp”, nơi mỗi không gian sống đều đóng vai trò chăm sóc cơ thể, phục hồi năng lượng và nuôi dưỡng tinh thần thông qua ba trụ cột: Tự nhiên – Y học – Tâm hồn, hướng đến lối sống “Sống trị liệu mỗi ngày”.

Khác biệt lớn nhất của Thera Home nằm ở hệ thống chăm sóc y tế và điều dưỡng 24/7 trong nội khu

Đáng chú ý nhất, Thera Home sở hữu hệ thống chăm sóc y tế và điều dưỡng 24/7 ngay trong nội khu – “trái tim vận hành” của toàn dự án. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên y khoa túc trực liên tục, theo dõi chỉ số sức khỏe, hỗ trợ cấp cứu, chăm sóc người cao tuổi và quản lý bệnh mạn tính.

Toàn bộ dữ liệu sức khỏe được đồng bộ trên Thera Life App, cho phép theo dõi chuyên sâu về giấc ngủ, huyết áp, nhịp tim, đường huyết… và cảnh báo sớm bất thường từ xa. Nhờ đó, cư dân – đặc biệt là người lớn tuổi – được bảo vệ an toàn 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, ngay cả khi sống một mình hoặc cách xa bệnh viện.

Hệ sinh thái trị liệu của Thera Home còn được tăng cường bởi các tiêu chuẩn môi trường sống hiện đại như lọc khí ion âm, đèn quang trị liệu sinh học, nước ion kiềm, sàn kháng khuẩn, cùng bồn khoáng nóng riêng trong từng căn hộ. Chuỗi tiện ích trị liệu chuyên sâu: Sky Thera Garden – vườn thiền 5 giác quan, Oxy Healing Lounge, Detox Lab, phòng trị liệu âm thanh, Deep Focus Room…

Nhà ở gắn với y tế dự phòng là bước tiếp theo trong hành trình đưa sức khỏe vào mọi khía cạnh đời sống

Cư dân có thể bắt đầu ngày mới bằng yoga bình minh, thưởng trà thực dưỡng, thiền dưới vườn chuông gió, và kết thúc với trị liệu ánh sáng hoặc tắm khoáng nóng. Mỗi chi tiết từ ánh sáng, âm thanh đến mùi hương và vật liệu đều được thiết kế theo kiến trúc trị liệu nhằm tái cân bằng thân – tâm – trí.

Tại Việt Nam, hướng đi này đang được thúc đẩy bởi các doanh nghiệp tiên phong như Onsen Fuji với chuỗi dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên và Tokyu Retreat – những dự án sở hữu dòng sản phẩm Thera Home, đặt nền móng cho mô hình đô thị trị liệu thế hệ mới.

Nhà ở gắn với y tế dự phòng vì thế không chỉ là xu hướng, mà là bước tiến tiếp theo trong hành trình đưa sức khỏe vào mọi khía cạnh đời sống: giúp con người chủ động phòng bệnh, phục hồi năng lượng và quan trọng hơn là sống khỏe bên người thân mỗi ngày.