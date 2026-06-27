Khám phá Kon Chư Răng mùa đẹp nhất trong năm

Bà Lê Thị Hương Giang (51 tuổi) - nhiếp ảnh gia đến từ Hà Nội chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đến với thác K50, tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi cảnh sắc hùng vỹ nơi đây. Ban đầu tôi dự định chỉ ở lại 1 ngày vì chỉ có một mình, nhưng giờ tôi đã ở đến 3 ngày rồi chưa muốn về".