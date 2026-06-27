Khám phá Kon Chư Răng mùa đẹp nhất trong năm

Khám phá thác K50 ở vùng lõi Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai mùa đẹp nhất trong năm
Khu bảo tồn thiên nhiên Vườn quốc gia Kon Chư Răng thuộc địa phận xã Kbang (tỉnh Gia Lai) đang vào mùa khô, mùa đẹp nhất trong năm. Đây là thời điểm lý tưởng nhất để du khách và các nhiếp ảnh gia từ mọi nơi đổ về khám phá và săn ảnh.
Điểm nhấn thu hút nằm ở vùng lõi của Vườn quốc gia Kon Chư Răng là thác K50 (hay còn gọi là thác Hang Én) với dòng thác bạc chảy quanh năm. Với độ cao hơn 50m, sừng sững, uy nghi cắt ngang dòng sông Azun, tạo nên một cảnh tượng thiên nhiên kỳ vỹ.
Để đến được thác K50, từ trung tâm phố biển Quy Nhơn du khách phải di chuyển khoảng 100km bằng ô tô. Sau đó, du khách di chuyển 8km trên cung đường xuyên rừng già nhỏ hẹp bằng xe máy và thêm khoảng 1km đi bộ vượt qua những con dốc. Người dân địa phương khuyến cáo du khách nên chọn mùa khô để khám phá vùng đất này.
Khi xuyên rừng Kon Chư Răng vào mùa khô sẽ bắt gặp những tán cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, thảm động thực vật phong phú mang lại một trải nghiệm trekking trọn vẹn.
Buổi sáng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng là thời điểm đẹp nhất, những cơn mưa rừng của mùa trước đã dứt hạt, nhường chỗ cho nắng vàng xuyên qua những tầng lá.
Khi đến lõi rừng, thác K50 khổng lồ hiện ra như một dải lụa trắng khổng lồ giữa không gian bao la nguyên sơ.
Vào mùa khô, dòng nước của thác K50 vừa đủ để tạo nên một dòng thác bạc mờ ảo. Du khách có thể tiếp cận sát vách đá, thậm chí là bước vào lòng hang Én phía sau dòng nước đổ.
Khi mùa khô đến, cây ngô đồng trút lá và bung nở những chùm hoa sắc đỏ cam rực rỡ như những đốm lửa bập bùng giữa đại ngàn xanh thẳm.
Bà Lê Thị Hương Giang (51 tuổi) - nhiếp ảnh gia đến từ Hà Nội chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đến với thác K50, tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi cảnh sắc hùng vỹ nơi đây. Ban đầu tôi dự định chỉ ở lại 1 ngày vì chỉ có một mình, nhưng giờ tôi đã ở đến 3 ngày rồi chưa muốn về".
Ngoài ra, thác K50 còn thu hút các nhiếp ảnh gia bằng kỹ thuật chụp ảnh sao quay (Star Trails) khi màn đêm xuống. Để có được bức ảnh sao quay huyền ảo, rực rỡ trên thác mà bất kỳ ai cũng khao khát, các nhiếp ảnh gia phải lội nước, chọn góc máy đẹp và phơi sáng từ 30 phút cho đến 2 giờ để có một tấm ảnh ưng ý.
Vườn quốc gia Kon Chư Răng và thác K50 vào mùa khô đang là một điểm đến du lịch, trải nghiệm của du khách.
Mỗi khoảng thời gian trong ngày, nơi đây đều mang lại những vẻ đẹp đặc trưng riêng.