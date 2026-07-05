Khám phá cao nguyên La Vuông, nơi một ngày có đủ bốn mùa

Anh Trình Hoàng Giang (30 tuổi), một du khách từ Đắk Lắk sau khi trải nghiệm khám phá La Vuông chia sẻ, buổi sáng ở đây bắt đầu bằng làn sương mù dày phủ trên các triền đồi, buổi trưa có nặng nhẹ, còn chiều lại có những cơn gió mát. Và khi đêm xuống, nhiệt độ giảm sâu mang theo khí lạnh nhẹ đặc thù. "Tôi rất ấn tượng với vùng đất này. Khí hậu rất dễ chịu, cảnh đẹp và hùng vĩ, rất lôi cuốn những người đam mê khám phá như tôi", anh Giang nói.