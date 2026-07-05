Khám phá cao nguyên La Vuông, nơi một ngày có đủ bốn mùa

Toàn cảnh cao nguyên La Vuông, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai.
Cao nguyên La Vuông thuộc phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) nằm ở độ cao từ 700 đến hơn 1.000m so với mực nước biển. Vùng đất không chỉ sở hữu sự hoang sơ mà còn là tiểu vùng khí hậu đặc thù như Đà Lạt thu nhỏ khi có thời tiết bốn mùa luân chuyển chỉ trong vòng 24 giờ.
Cao nguyên La Vuông giao thoa giữa hệ sinh thái ven biển duyên hải và vùng núi cao Trường Sơn hùng vĩ, tạo nên một địa thế vô cùng đặc biệt thu hút du khách mà hiếm có một nơi nào ở miền Trung có được.
La Vuông có những mảng xanh mướt khổng lồ bởi những dải đồi nhấp nhô nối tiếp nhau kéo dài đến tận chân trời. Nơi đây hoàn toàn tách biệt khỏi sự ồn ào, khói bụi của những đô thị sầm uất.
Dù nằm ở dải đất miền Trung quanh năm nắng nóng gay gắt nhưng nhiệt độ trung bình tại La Vuông chỉ dao động từ 20 đến 24°C , không khí luôn trong lành, lộng gió và mát mẻ.
Anh Trình Hoàng Giang (30 tuổi), một du khách từ Đắk Lắk sau khi trải nghiệm khám phá La Vuông chia sẻ, buổi sáng ở đây bắt đầu bằng làn sương mù dày phủ trên các triền đồi, buổi trưa có nặng nhẹ, còn chiều lại có những cơn gió mát. Và khi đêm xuống, nhiệt độ giảm sâu mang theo khí lạnh nhẹ đặc thù. "Tôi rất ấn tượng với vùng đất này. Khí hậu rất dễ chịu, cảnh đẹp và hùng vĩ, rất lôi cuốn những người đam mê khám phá như tôi", anh Giang nói.
Từ trên cao, cảnh sắc thiên nhiên tại La Vuông là sự kết hợp hài hòa giữa nét kỳ vĩ của núi rừng và vẻ lãng mạn, thanh bình như những thảo nguyên bao la. Mỗi mùa, cao nguyên lại tự thay cho mình một màu áo mới.
Điểm cao nhất của La Vuông là đỉnh Trường Định, từ tọa độ này, du khách có thể phóng tầm mắt bao trọn một vùng không gian giao thoa giữa rừng và biển.
Không chỉ có đồi cỏ và rừng thông, La Vuông còn sở hữu hệ thống sông suối đầu nguồn hoang sơ, trong vắt và mát lạnh quanh năm.
Với những ưu thế về cả vị trí, cảnh quan lẫn khí hậu, cao nguyên La Vuông đang nắm giữ tiềm năng khổng lồ để phát triển thành một trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh Gia Lai.
Ông Trần Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) thông tin, hiện địa phương đang xây dựng kế hoạch phát triển cao nguyên La Vuông theo xu hướng du lịch xanh, du lịch cộng đồng kết hợp hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển kinh tế bền vững cho địa phương như: cắm trại giữa rừng thông, săn mây buổi bình minh, đốt lửa trại ban đêm hay tổ chức giải thể thao địa hình với quy mô lớn.
"Cao nguyên La Vuông sở hữu tiềm năng kinh tế và du lịch to lớn nhưng việc khai thác cần phải đi đôi với bài toán bảo tồn. Trọng tâm phát triển phải đặt yếu tố bền vững lên hàng đầu, bảo vệ tối đa thảm thực vật tự nhiên, rừng đầu nguồn và hệ sinh thái bản địa. Việc phát triển các công trình kiến trúc phải nương tựa vào thiên nhiên, sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, tránh tối đa việc bê tông hóa cảnh quan", ông Trần Minh Lâm nhấn mạnh.