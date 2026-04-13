Ngắm cung đường như dải lụa uốn mình từ núi xuống biển tại Gia Lai

Cận cảnh cung đường đèo ven biển Mỹ Thành - Lại Giang gần 1.500 tỷ đồng tại Gia Lai
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tuyến đường ven biển ĐT.639, đoạn Mỹ Thành – Lại Giang (Gia Lai) hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện.
Tuyến đường ven biển ĐT.639, đoạn Mỹ Thành – Lại Giang có chiều dài khoảng 38,14km, điểm đầu tại Km45+00 (Khu nuôi tôm công nghệ cao xã Phù Mỹ Đông) và điểm cuối tại Km83+139,47 (tiếp giáp cầu Lại Giang, phường Hoài Nhơn Đông).
Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, có bề rộng các đoạn từ 12-20,5m, mặt đường sẽ được trải bê tông nhựa cấp cao A1. Các nút giao, đường giao được thiết kế dạng nút giao thông đồng mức.
Trên toàn tuyến có 3 cầu: cầu Hà Ra (xã Phù Mỹ Đông) sẽ được xây dựng thêm 1 cầu mới bên cạnh cầu cũ; cầu Công Lương (phường Hoài Nhơn Đông) sẽ được xây dựng mới hoàn toàn; cầu Lại Giang (phường Hoài Nhơn Đông) sẽ được giữ nguyên.
Được biết, dự án tuyến đường ven biển ĐT.639, đoạn Mỹ Thành – Lại Giang được khởi công từ năm 2021, hiện vẫn đang được hoàn thiện và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.
Để thực hiện dự án trên, UBND tỉnh Gia Lai đã chuyển mục đích sử dụng 31,34 ha rừng sang mục đích khác. Trong rừng phòng hộ 18,76ha; rừng sản xuất 12,58ha.
Điểm nhấn của tuyến đường là cung đường đèo ven biển tuyệt đẹp qua địa bàn 2 xã Phù Mỹ Đông và Hoài Nhơn Đông. Nơi đây có cảnh quan hùng vĩ, hoang sơ, một bên là núi đá, một bên là biển xanh.
Nằm trong dự án tuyến đường ven biển "nghìn tỷ" ĐT639, kết nối trung tâm phố biển Quy Nhơn với "thủ phủ" cá ngừ đại dương Hoài Nhơn nên đoạn đường này cũng đi qua địa điểm Di tích lịch sử nổi tiếng là Bến Tàu không số - Bãi biển Lộ Diêu.
Cung đường đèo uốn lượn đi qua điểm du lịch nổi tiếng Mũi Gành Hoài Hải với một bên là vách đá dựng đứng, một bên là biển xanh bao la. Đây cũng chính là "đặc sản" của toàn tuyến đường ven biển ĐT.639.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, khi tuyến đường hoàn thiện sẽ giúp tăng cường kết nối giao thông với hệ thống đường ven biển Quốc gia, loại bỏ thế độc đạo về giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đồng thời đem lại giá trị lớn về kinh tế và an ninh quốc phòng.
Tuyến đường ven biển Mỹ Thành – Lại Giang còn có nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh thiên tai lũ lụt, sạt lở diễn ra thường xuyên trên địa bàn, tuyến đường này đóng vai trò là hành lang cứu nạn, cứu hộ và đảm bảo giao thông liên tục khi Quốc lộ 1A gặp sự cố.
"Theo định hướng phát triển, đây sẽ là trục xương sống để Gia Lai đẩy mạnh kinh tế biển, gắn kết giữa phát triển công nghiệp và du lịch bền vững. Nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương, gắn kết cơ sở hạ tầng của các khu kinh tế trọng điểm ven biển, khu công nghiệp, các khu dân cư, khu đô thị và các khu du lịch sinh thái ven biển", ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin.