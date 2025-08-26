Khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hoạt động từ 26/8

(VTC News) -

Chiều 26/8, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023-2025) tổ chức Khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Các đại biểu bấm núi khai trương Trung tâm Báo chí.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình - Giám đốc Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh cho biết, Trung tâm Báo chí là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến Lễ kỷ niệm cho gần 1.500 phóng viên, biên tập viên phóng viên trong nước, nước ngoài.

Đây cũng là nơi cung cấp thông tin về các hoạt động của Lễ kỷ niệm; phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên; xử lý các yêu cầu hoạt động báo chí của phóng viên. Bên cạnh đó, công tác thông tin báo chí sẽ góp phần rất quan trọng vào thành công chung của Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

"Với mục đích như vậy, chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong nước, quốc tế đưa tin về Lễ kỷ niệm và chủ động, tích cực cung cấp thông tin của Ban Tổ chức về Lễ kỷ niệm, góp phần vào việc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm theo đúng mục tiêu ta đã đề ra, đồng thời bảo đảm được an toàn, an ninh của Lễ kỷ niệm", ông Lê Hải Bình nói.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phóng viên, biên tập viên trong nước và nước ngoài cần đưa tin một cách nhanh chóng, chính xác và tuân thủ các quy định về an ninh, vị trí, sơ đồ tác nghiệp, sơ đồ đường đi của phóng viên, Ban Tổ chức sẽ gửi cho tất cả các cơ quan báo chí, đảm bảo tuyệt đối an toàn đối các hoạt động của Lễ kỷ niệm.

Các đại biểu ký bìa phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và chụp ảnh lưu niệm.

Cũng trong chiều nay, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Bộ tem gồm 1 mẫu tem và 1 blốc.

Mẫu tem thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được khắc họa bằng phong cách nghệ thuật đồ họa hiện đại, vừa trang nghiêm, vừa gần gũi.

Gương mặt Bác hiện lên hiền từ, ánh mắt sáng ngời niềm tin và khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc. Đường nét giản dị nhưng tinh tế, kết hợp cùng sắc đỏ - vàng chủ đạo của Quốc kỳ, tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ, tôn vinh vị lãnh tụ vĩ đại, biểu tượng bất diệt của tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

Bộ tem bưu chính Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Tem có khuôn khổ 32x43mm; Blốc có khuôn khổ 80x100mm với giá mặt là 4.000đ và 19.000đ. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế; được cung ứng trên toàn quốc tại các Bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm, các bưu cục giao dịch từ ngày 26/8 đến ngày 30/6.