Hà Nội miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị dịp Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Hà Nội sẽ miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho người dân từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9.

VĂN CHƯƠNG
