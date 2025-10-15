Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV

Đại hội diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi tỉnh Điện Biên vừa kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954–2025), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, và vừa hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020–2025. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên trên hành trình đổi mới, hội nhập và phát triển.