Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV

Sáng 15/10, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm.
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo đại hội.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong ba ngày (14-16/10), phiên khai mạc diễn ra vào sáng nay, 15/10.
Đại hội diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi tỉnh Điện Biên vừa kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954–2025), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, và vừa hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020–2025. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên trên hành trình đổi mới, hội nhập và phát triển.
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường phát biểu khai mạc đại hội.
Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên, trình bày báo cáo chính trị Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại biểu nghiên cứu báo cáo chính trị tại Đại hội.
Đại biểu dự Đại hội.