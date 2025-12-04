Kẹt xe tăng 24% so với năm 2024, Sở Xây dựng TP.HCM lý giải nguyên nhân

Chiều 4/12, tại buổi họp báo định kỳ về các vấn đề kinh tế - xã hội TP.HCM, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, theo số liệu thu thập và mô phỏng từ Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, tình trạng ùn tắc giao thông trong thời gian qua tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhiều tuyến đường xuất hiện mật độ phương tiện cao, mức phục vụ trung bình của đường đạt mức D và vận tốc lưu thông trung bình toàn thành phố chỉ 34,9 km/h.

Tại trung tâm như khu vực Quận 1, Quận 3, Quận 5 cũ, vận tốc trung bình là 34,3 km/giờ. Nhiều tuyến như Pasteur, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Ba Tháng Hai ghi nhận mật độ phương tiện gia tăng.

Xa lộ Hà Nội (đoạn từ nhà ga Metro Khu công nghệ cao TP.HCM đến cầu Đồng Nai) thường xuyên ùn tắc kéo dài.

Một số điểm được đánh giá là có nguy cơ ùn tắc cao gồm đường Nguyễn Tất Thành, Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài Liệt sỹ), giao lộ Đinh Bộ Lĩnh – Bạch Đằng, ngã tư Hàng Xanh và khu vực Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh – Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tình hình giao thông tại các cửa ngõ thành phố cũng phức tạp. Trục Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội thường xuyên ùn ứ tại các nút giao Thủ Đức, Bình Thái và khu vực gần cảng Cát Lái, Phú Hữu trong giờ cao điểm.

Trên Quốc lộ 13, lưu lượng phương tiện lớn cùng mặt đường chưa mở rộng theo quy hoạch khiến tuyến này thường xuyên quá tải; quá trình thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu trước đây cũng làm tình hình thêm khó khăn, dù công trình đã hoàn thành vào ngày 23/11.

Tại khu vực Quốc lộ 1, các điểm như nút An Sương, đường Tô Ký đoạn từ đường Đông Bắc đến cầu vượt Quang Trung, nút Nguyễn Văn Quá – Quốc lộ 1, Quốc lộ 1 từ Tô Ngọc Vân đến Hà Huy Giáp luôn có lưu lượng xe rất lớn nên dễ xảy ra ùn tắc.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM nhận định, có nhiều nguyên nhân khiến tình trạng ùn tắc trở nên phức tạp hơn. Lưu lượng phương tiện tăng cao, đặc biệt là ô tô cá nhân và xe máy trong giờ cao điểm, trong khi hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ phát triển.

Các phương tiện thường xuyên phải xếp hàng, nối đuôi nhau di chuyển chậm.

Nhiều tuyến đường có mặt cắt hẹp, nút giao chưa được cải tạo đồng bộ, thiếu bãi đỗ xe công cộng dẫn đến quá tải. Việc thi công nhiều công trình trên đường bộ đang khai thác làm thu hẹp làn đường, gây ùn ứ cục bộ. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, dừng đỗ không đúng quy định, mua bán trên lòng đường làm giảm tốc độ lưu thông.

Ngoài ra, sự cố phương tiện, tai nạn giao thông và ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế cũng là những yếu tố ảnh hưởng.

Để giảm ùn tắc trong giai đoạn cao điểm cuối năm, Sở Xây dựng cho biết các đơn vị liên quan đang triển khai nhiều giải pháp. Thành phố sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp xử lý ùn tắc tại các khu vực nguy cơ cao như trung tâm thành phố, cảng Cát Lái, sân bay Tân Sơn Nhất, Quốc lộ 51, Quốc lộ 13, đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT.747 và ĐT.743.

Công tác tổ chức giao thông sẽ được rà soát và điều chỉnh tại các điểm nóng, đặc biệt tại khu vực thi công các dự án lớn như An Phú, Mỹ Thủy, Tân Vạn – Vành đai 3 và Metro 2.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng yêu cầu rà soát hệ thống báo hiệu giao thông, bổ sung camera, cải tạo kích thước hình học và kết nối đồng bộ hệ thống đèn tín hiệu về trung tâm điều khiển. Công tác thi công trên đường phải được chấn chỉnh, đẩy nhanh tiến độ, thu gọn rào chắn và hoàn trả mặt đường kịp thời.

Các cơ quan chức năng sẽ tăng cường cung cấp thông tin giao thông tại khu vực cảng lên bảng điện tử, cổng thông tin và các phương tiện truyền thông. Thành phố tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ, nhân rộng giải pháp giao thông thông minh nhằm hỗ trợ điều hành hiệu quả hơn.