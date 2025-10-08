Izumi City - kiến tạo cộng đồng quốc tế, mở lối sống toàn cầu bên dòng Đồng Nai

(VTC News) -

Với quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hiện đại và triết lý phát triển bền vững, dự án hướng tới kiến tạo chuẩn mực sống mới của thời đại, nơi con người, thiên nhiên và công nghệ cùng phát triển hài hòa.

Giao điểm thịnh vượng – Kết nối thuận lợi, mở lối đầu tư

Nằm tại phía Nam thành phố Biên Hòa (cũ), ven sông Đồng Nai, Izumi City sở hữu vị trí chiến lược hiếm có – nơi hội tụ các tuyến giao thông huyết mạch kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Chỉ cách Ngã ba Vũng Tàu chưa đầy 20 phút di chuyển, từ Izumi City, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm Biên Hòa, TP.HCM, Vũng Tàu, Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung.

Bên cạnh đó, Đồng Nai là tỉnh có hệ thống hạ tầng giao thông phát triển mạnh hàng đầu cả nước, với sân bay quốc tế Long Thành, cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tuyến đường sắt Bắc – Nam, cùng các cảng biển trọng điểm như Phước An, Gò Dầu, Phú Hữu.

Hệ thống đường bộ liên vùng cũng được mở rộng đồng bộ, gồm 10 tuyến cao tốc và vành đai với tổng chiều dài 399 km – đứng thứ hai cả nước, cùng 7 tuyến quốc lộ dài 480 km, tạo nên mạng lưới kết nối nhanh chóng, thuận tiện cho giao thương, logistics và du lịch. Song song đó, Đồng Nai còn là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất Việt Nam, với 82 khu công nghiệp được quy hoạch, thu hút hàng chục nghìn chuyên gia và kỹ sư đến sinh sống, làm việc.

Izumi City ngự trị tâm điểm khu Đông TP.HCM.

Giữa tâm điểm kết nối và thịnh vượng ấy, Izumi City không chỉ kiến tạo chuẩn sống cân bằng, mà còn mở ra cơ hội đầu tư bền vững và gia tăng giá trị lâu dài cho những ai đón đầu xu hướng phát triển của khu Đông.

Kiến tạo cộng đồng quốc tế – sống, kết nối và phát triển không giới hạn

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, Izumi City được kiến tạo theo mô hình “Modern Township” chuẩn quốc tế, tích hợp đầy đủ năm trụ cột thiết yếu: Sống, học tập, làm việc, vui chơi và mua sắm. Mỗi bước chân trong khu đô thị là một hành trình trải nghiệm đa sắc màu, nơi mọi nhu cầu được đáp ứng trong một hệ sinh thái khép kín. Từ những công viên ven sông xanh mát, hệ thống trường học chuẩn quốc tế, trung tâm thương mại sầm uất đến bến du thuyền và khu thể thao hiện đại, tất cả đều được quy hoạch bài bản khép kín để mang đến một cuộc sống trọn vẹn và đẳng cấp.

Cụm tiện ích thể dục thể thao của Izumi City đã hoàn thành.

Trong đó, phân khu Izumi Canaria – compound xanh ven sông, chính là hình mẫu tiêu biểu của phong cách sống quốc tế: Khép kín, riêng tư nhưng vẫn kết nối, nơi cư dân tận hưởng không gian xanh bên sông, tiện ích cao cấp và môi trường cộng đồng tri thức, nhân văn.

Điểm khác biệt lớn nhất của Izumi City chính là định hướng xây dựng cộng đồng tri thức – nơi hội tụ của những chuyên gia, kỹ sư, nhà nghiên cứu và những bộ óc tinh hoa. Không gian sống tại đây được thiết kế để thúc đẩy sự giao lưu, học hỏi và hợp tác. Các sự kiện hội thảo, triển lãm nghệ thuật, không gian công cộng ven sông được tổ chức thường xuyên, tạo nên một môi trường sống năng động, đầy cảm hứng và gắn kết.

“Izumi City không chỉ là nơi ở, mà là nơi tôi có thể kết nối với những người cùng chí hướng, cùng chuyên môn. Mỗi ngày sống tại đây là một ngày tôi được truyền cảm hứng để học hỏi và phát triển”, ông Nguyễn Quang Vinh, làm việc tại một tập đoàn logistics quốc tế có trụ sở tại Đồng Nai chia sẻ khi an cư tại Izumi City từ giữa năm 2025.

Kỹ sư Nguyễn Minh Quân, chuyên gia kỹ thuật bảo dưỡng tại một hãng hàng không trong nước lại khẳng định: “Tôi chọn Izumi City không chỉ vì tiện ích, mà vì nơi đây cho tôi cảm giác được sống trong một cộng đồng quốc tế, nơi tôi có thể phát triển sự nghiệp và nuôi dưỡng cảm hứng mỗi ngày.”

An cư bền vững – iến tạo tương lai

Trên hành trình kiến tạo dự án, Tập đoàn Bất động sản Tích hợp Nam Long – nhà phát triển của Izumi City – luôn kiên định với triết lý “tăng trưởng bền vững”, lấy con người, cộng đồng và thế hệ tương lai làm trung tâm cho mọi hoạt động.

Từng ngôi nhà, góc phố tại Izumi City đều được chăm chút chỉn chu.

Tầm nhìn ấy được thể hiện rõ trong từng chi tiết quy hoạch, cảnh quan và tiện ích của Izumi City nói chung và Izumi Canaria nói riêng – nơi mỗi không gian sống đều hướng đến sự phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên, tạo nên chuẩn sống xanh, an toàn và nhân văn.

Không chỉ là một khu đô thị, Izumi City còn là tuyên ngôn của một phong cách sống mới – nơi khơi nguồn cảm hứng, nuôi dưỡng đam mê và mở ra cánh cửa hội nhập toàn cầu cho thế hệ cư dân hiện đại. Với tầm nhìn chiến lược, quy hoạch chuẩn quốc tế và triết lý sống nhân văn, Izumi City chính là nơi chuẩn sống quốc tế được định hình từ hôm nay – một nơi để sống trọn vẹn, kết nối và vươn xa.

Xem thêm thông tin về Izumi City tại: www.izumicity.vn