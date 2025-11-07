ICRMAT 2025: Diễn đàn khoa học quốc tế quy tụ gần 650 tác giả từ 13 quốc gia

(VTC News) -

“Trong kỷ nguyên bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, hợp tác học thuật và nghiên cứu liên ngành đã trở thành yêu cầu tất yếu”, đây là phát biểu của lãnh đạo trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tại lễ khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế ICRMAT 2025 sáng 7/11.

Sự kiện năm nay quy tụ gần 650 lượt tác giả đến từ 13 quốc gia cùng gần 200 công trình nghiên cứu gửi về tham dự.

Hội thảo khoa học quốc tế về Quản lý và Đổi mới công nghệ – ICRMAT 2025 là diễn đàn học thuật uy tín do trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp cùng trường Đại học Điện lực và trường Đại học Kỹ thuật & Công nghệ Stanley (Ấn Độ) tổ chức.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Phạm Văn Đông – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - nhấn mạnh vai trò của hợp tác học thuật trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng. Lãnh đạo nhà trường khẳng định: “Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và các mô hình AI lớn đang đưa nhân loại vào một thời kỳ phát triển tri thức vô cùng sôi động. Điều đó đòi hỏi các nhà khoa học phải tăng cường hợp tác, thúc đẩy nghiên cứu liên ngành để tạo ra những đóng góp thiết thực cho cộng đồng”.

Quang cảnh hội thảo.

Đại diện nhà trường cũng cho biết ICRMAT 2025 là diễn đàn uy tín để các nhà khoa học trong nước và quốc tế kết nối, chia sẻ và triển khai những hướng nghiên cứu mới gắn với nhu cầu thực tiễn.

Đây là lần thứ 6 sự kiện diễn ra và năm thứ 4 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng cai. Theo ban tổ chức, gần 200 bài tham luận đã được gửi tới hội thảo, với 647 lượt tác giả đến từ 552 trường đại học, học viện và doanh nghiệp của 13 quốc gia, bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Anh, Indonesia, Ba Lan, Thái Lan, Mỹ, Pháp, Hà Lan, Canada và Việt Nam.

Các nhà khoa học trình bày báo cáo tại hội thảo.

Sau quá trình phản biện kín, 57 bài báo khoa học được lựa chọn trình bày trực tiếp, thể hiện tính học thuật nghiêm túc và chất lượng của hội thảo năm nay.

Trong bối cảnh đó, ICRMAT 2025 tiếp tục giữ vai trò là cầu nối quan trọng giữa giới nghiên cứu trong nước và quốc tế. Hội thảo năm nay tổ chức một phiên toàn thể và 10 phiên song song, trong đó phiên toàn thể sẽ có phần trình bày của 5 diễn giả chính (Keynote Speakers) là các nhà khoa học uy tín quốc tế, với các chủ đề nổi bật: Cam kết Net-Zero, ESG và đổi mới xanh trong doanh nghiệp; Hiện tượng “greenwashing” trên thị trường trái phiếu; Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong kế toán; Nghịch lý phát triển bền vững; Quản trị tài chính và hành vi doanh nghiệp trong bối cảnh AI.

Các đại biểu dự hội thảo.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đánh giá cao sự đồng hành của cộng đồng các nhà khoa học trong 6 mùa tổ chức. Nhà trường coi việc đăng cai hội thảo là trách nhiệm và là cơ hội để giới thiệu hình ảnh, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Hội thảo được kỳ vọng tạo diễn đàn để các chuyên gia trình bày kết quả nghiên cứu mới nhất, xây dựng các kết nối học thuật hiệu quả, phát triển những ý tưởng đột phá về khoa học – công nghệ, từ đó góp phần thúc đẩy mục tiêu “Đổi mới sáng tạo” trong phát triển bền vững. ICRMAT 2025 sẽ diễn ra trong ngày 7/11 với nhiều phiên thảo luận chuyên sâu, mở rộng cơ hội hợp tác giữa các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực như kế toán, quản lý nhân lực, marketing, vận hành, tài chính, công nghệ thông tin…