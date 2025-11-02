Hương Giang thần thái nhập cuộc Miss Universe, được Missosology khen ngợi

(VTC News) -

Ngày 2/11, Hoa hậu Nguyễn Hương Giang bắt đầu hành trình chinh phục Miss Universe 2025 với loạt hoạt động đầu tiên tại Bangkok (Thái Lan). Xuất hiện trong bộ váy trắng thanh lịch, đeo dải băng “Miss Universe Vietnam”, Hương Giang toát lên vẻ sang trọng, quyền lực và đầy tự tin.

Hoa hậu Hương Giang trong ngày đầu nhập cuộc Miss Universe 2025.

Ngay từ ngày nhập cuộc, nàng hậu gây ấn tượng mạnh với phong thái chuyên nghiệp khi thân thiện chào hỏi, nhớ mặt những người từng gặp hôm trước và chủ động giao lưu cùng truyền thông quốc tế.

Chỉ sau vài giờ, hình ảnh của cô đã phủ sóng khắp Instagram, TikTok, được fan sắc đẹp khen ngợi là “visual không góc chết”.

Trên đường di chuyển đến địa điểm hoạt động, Hương Giang liên tục dừng lại để chụp ảnh, ký tặng, trò chuyện cùng người hâm mộ và phóng viên. Nụ cười rạng rỡ, năng lượng tích cực và thần thái tự tin giúp cô nhanh chóng trở thành tâm điểm tại khu vực khách sạn nơi các thí sinh lưu trú.

Đặc biệt, chuyên trang sắc đẹp uy tín Missosology đã dành hẳn một video clip để ca ngợi phong độ của đại diện Việt Nam, cho rằng Hương Giang là một trong những thí sinh “tỏa sáng tự nhiên nhất trong ngày nhập cuộc”.

Phong độ ổn định từ khi đặt chân đến Thái Lan cho thấy cô đang chuẩn bị kỹ lưỡng cả hình ảnh lẫn tâm thế cho hành trình dài phía trước.

Trước đó, nói về cơ hội được tham gia Miss Universe 2025, Hương Giang thừa nhận đến tận giờ phút này cô vẫn đang nghĩ không biết đây có phải sự thật hay đang mơ.

Hương Giang nhận được nhiều lời khen ngợi của fan sắc đẹp quốc tế.

Nàng hậu nói, cô không thể cam kết với mọi người là hành trình này sẽ đi đến đâu và sẽ ở vị trí nào; điều duy nhất cô cam kết là nếu có bất kỳ cơ hội nào để gia tăng sức ảnh hưởng của mình suốt 13 năm qua, mọi người có thể tin tưởng rằng cô sẽ không làm điều đó cho bản thân mình.

"Tôi chắc chắn rằng nếu có sức ảnh hưởng, tôi sẽ dẫn dắt tất cả những con người đặc biệt ấy tạo nên một hình ảnh rất đẹp, để không làm cho tất cả mọi người phải bận lòng và cảm thấy rằng mọi người đã giao niềm tin xứng đáng...

Nếu có thể để lại dấu mốc lịch sử nào đó tại Miss Universe, tôi chắc chắn sẽ không làm điều đó cho bản thân. Tôi sẽ dùng nó để lan tỏa rất nhiều giá trị tốt đẹp. Tôi có thể cam kết điều đó".

Theo lịch trình, Hoa hậu Nguyễn Hương Giang sẽ tham gia chuỗi hoạt động chính thức cùng hơn 130 thí sinh đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đêm chung kết Miss Universe 2025 dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại Bangkok, hứa hẹn là một trong những sự kiện nhan sắc được mong chờ nhất năm nay.