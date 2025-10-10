Nhan sắc gây chú ý của Hương Giang trước thềm chinh chiến Miss Universe 2025

(VTC News) -

Trước khi lên đường thi Miss Universe 2025, hoa hậu Hương Giang xuất hiện tại buổi giới thiệu chương trình Hàng xóm mới (Hello Neighbors!).

Ngay khi xuất hiện, Hương Giang trở thành tâm điểm với nhan sắc xinh đẹp. Nàng hậu lựa chọn phong cách nhẹ nhàng nhưng sang trọng, khoe làn da sáng và gương mặt cuốn hút. Đây cũng là lần đầu tiên cô lộ diện sau khi công bố sẽ tham gia Miss Universe 2025.

Hương Giang xuất hiện với nhan sắc ngọt ngào, nữ tính.

Hương Giang diện đầm trắng ngắn tôn chân thon và tạo phom phồng giúp đường cong thêm nổi bật. Cô "ăn gian" chiều dài bằng đôi giày cao gần 20 cm. Người đẹp 34 tuổi được đông đảo khán giả xếp hàng chờ đón, liên tục hô vang tên khi xuất hiện.

Đảm nhận vai trò nhà sản xuất đồng thời cũng là thành viên chính trong chương trình, Hương Giang thừa nhận khá bận rộn với lịch trình dày đặc. Tuy vậy cô cùng dàn cast vẫn thu xếp thời gian cùng tham gia chương trình. Nàng hậu ý thức được việc sắp thi Miss Universe nên cân đối để có thể hoàn thành chỉn chu mọi công việc.

Hương Giang đang trau dồi các kỹ năng cần thiết, nỗ lực hoàn thiện bản thân để tháng 11 lên đường sang Thái Lan chinh chiến tại cuộc thi Miss Universe lần thứ 74.

Các thành viên của chương trình "Hàng xóm mới".

Khi được hỏi về tương đồng của Hàng xóm mới với Gia đình Haha - chương trình đang gây sốt hiện nay, Hương Giang khẳng định sẽ rất vui nếu có nhiều người trẻ quan tâm tôn vinh văn hóa Việt.

"Tôi nghĩ thay vì so sánh thì tại sao không khích lệ để có những chương trình như thế này. Với việc tôn vinh nét đẹp thì nên được nhân rộng chứ không nên sợ hãi. Chúng ta vẫn còn rất nhiều nơi tuyệt đẹp trên đất nước nên cần thêm có nhiều chương trình để lan toả. Chúng tôi thấy vui nhiều hơn là sợ bị so sánh", nàng hậu khẳng định.