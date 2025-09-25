Trước Hương Giang, từng có người đẹp chuyển giới nào đến với Miss Universe?

(VTC News) -

Tối 24/9, đơn vị nắm bản quyền Miss Universe Vietnam công bố Hương Giang sẽ đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025 tổ chức ở Thái Lan. Đơn vị này cho biết, quyết định được đưa ra bởi nàng hậu chuyển giới hội tụ nhiều yếu tố để có thể chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh này.

Với Hương Giang, cô cũng háo hức khi được đại diện Việt Nam trở lại Thái Lan một lần nữa. Trước đó, người đẹp tham dự cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 tại Thái Lan và đăng quang ngôi vị cao nhất.

Hương Giang là người chuyển giới đầu tiên của châu Á tại Miss Universe.

Từ năm 2023, tổ chức Miss Universe tạo nên bước ngoặt khi cho phép phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ và phụ nữ chuyển giới tham gia ghi danh, cạnh tranh bình đẳng như bất kỳ thí sinh nào khác.

Với việc đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2025, Hương Giang trở thành người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam đến với đấu trường sắc đẹp này. Hương Giang lại không phải đại diện chuyển giới đầu tiên trên thế giới tham dự đấu trường nhan sắc này. Tính đến nay, đã có nhiều phụ nữ chuyển giới tham dự đấu trường này và giành được thành tích.

Thí sinh chuyển giới đầu tiên thi Miss Universe là người đẹp Angela Ponce - đại diện Tây Ban Nha vào năm 2018. Angela Ponce sinh năm 1991, từng trải qua hành trình chuyển giới từ năm 2014.

Nỗ lực không ngừng giúp Angela chiến thắng Miss Universe Spain 2018, trở thành đại diện đặc biệt của quốc gia tại đấu trường nhan sắc lớn bậc nhất thế giới.

Thời điểm đó, tổ chức Miss Universe chưa đồng ý cho thí sinh chuyển giới tham dự. Vì thế việc Angela Ponce đăng quang cuộc thi tại quê nhà để giành quyền thi quốc tế gây chấn động truyền thông quốc tế, đồng thời gây nhiều tranh luận.

Tại mùa giải năm đó, dù không có giải thưởng, Angela Ponce vẫn được ban tổ chức tôn vinh trên sân khấu, ghi nhận như biểu tượng truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBT toàn cầu.

Trở về quê nhà, Angela tiếp tục sự nghiệp người mẫu và MC, xuất hiện trên nhiều tạp chí danh tiếng. Cô cũng tích cực tham gia hoạt động xã hội, đấu tranh cho quyền bình đẳng giới và hỗ trợ trẻ em vượt qua sự kỳ thị liên quan tới chuyển giới.

Tại mùa giải 2023 có hai thí sinh chuyển giới dự thi là Rikkie Valerie Kollé (Hà Lan) và Marina Machete (Bồ Đào Nha). Trong đó, Marina Machete đã làm nên lịch sử khi là người đẹp chuyển giới đầu tiên đạt thành tích lọt vào top 20 chung cuộc. Còn Rikkie Valerie Kollé cũng gây tiếng vang lớn với màn trình diễn tự tin và cá tính trên sân khấu.

Hai người đẹp chuyển giới ghi danh tại Miss Universe 2023.

Tuy nhiên, quy định cho phép phụ nữ đã kết hôn, chuyển giới và sinh con được dự thi của ban tổ chức Miss Universe đến nay vẫn gây tranh cãi ở nhiều quốc gia và trong cộng đồng fan sắc đẹp. Nhiều ý kiến cho rằng người chuyển giới đã có sân chơi sắc đẹp riêng, không nên tham dự các cuộc thi nhan sắc của phụ nữ.

Vì vậy, sự xuất hiện của Hương Giang ở Miss Universe 2025 cũng đang tạo nên tranh cãi. Song, nhiều người ủng hộ khẳng định việc Hương Giang được lựa chọn là dấu mốc lớn cho Việt Nam, phản ánh đúng tinh thần hiện đại và tiến bộ của tổ chức Miss Universe.

Hương Giang cũng được nhận xét là người đẹp có câu chuyện truyền cảm hứng ấn tượng với hành trình hoạt động bền bỉ cho cộng đồng LGBT tại Việt Nam và quốc tế. Bên cạnh đó, việc cô đảm nhận vai trò nhà sản xuất của Miss Universe Vietnam giúp người đẹp có cái nhìn chính xác về tiêu chí, cách thức hoạt động của sân chơi lớn nhất hành tinh này.