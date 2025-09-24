Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2025

(VTC News) -

Tối 24/9, đơn vị nắm bản quyền Miss Universe Vietnam gây bất ngờ khi công bố người sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi năm nay là Nguyễn Hương Giang - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018.

Theo chia sẻ, khi biết Miss Universe lần thứ 74 sẽ được tổ chức tại Thái Lan, nơi gắn liền với những kỳ tích rực rỡ của nhan sắc Việt, tổ chức Miss Universe Vietnam đưa ra quyết định đặc biệt, đó là chọn một đại diện ưu tú, hội tụ vẻ đẹp nữ tính, trí tuệ, sự tự tin, bản lĩnh và trên hết là một trái tim ngoan cường không ngừng nỗ lực.

Hương Giang là người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam thi Miss Universe.

"Người được trao sứ mệnh ấy, không ai khác chính là Hoa hậu Nguyễn Hương Giang. Cô ấy là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự nghị lực và tài năng, hành trình đầy cảm hứng và đáng tự hào của Hương Giang trải dài trên nhiều vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu, MC, giám khảo và nhà sản xuất.

Chỉ mới năm ngoái, Hương Giang đã đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất của Miss Universe Vietnam 2024, một lần nữa khẳng định rằng cô chưa bao giờ ngừng thử thách bản thân. Trong mọi vai trò, cô đều tỏa sáng với nội lực vững vàng, sự sáng tạo và lòng tự hào, đúng với hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam hiện đại và mạnh mẽ", tổ chức Miss Universe Vietnam cho biết.

Ngay sau khi công bố, thông tin Hương Giang sẽ tham dự Miss Universe 2025 trở thành chủ đề tranh luận của cư dân mạng.

Thông tin Hương Giang thi Miss Universe 2025 đang nhận nhiều tranh luận.

Tổ chức Miss Universe đã phá bỏ mọi tiêu chuẩn dành cho thí sinh, mở cửa chào đón tất cả phụ nữ, người chuyển giới trên 18 tuổi, không phân biệt chiều cao, hình dáng cơ thể hay việc họ đã kết hôn, sinh con…

Angela Ponce (Tây Ban Nha) là thí sinh chuyển giới đầu tiên tham gia đấu trường Miss Universe khi tranh tài ở mùa thi 2018. Sau đó, một số quốc gia cũng cử ứng viên chuyển giới đến cuộc thi và đến năm 2023, Marina Machete (Bồ Đào Nha) trở thành người đẹp chuyển giới đầu tiên vào Top 20 Miss Universe.

Hương Giang sinh năm 1991 tại Hà Nội. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp với vai trò ca sĩ sau thành tích Top 4 Vietnam Idol 2012. Năm 2018, cô đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Thành tích này được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của người đẹp 9X khi cô trở thành tên tuổi được săn đón, tham gia nhiều chương trình truyền hình ăn khách lúc bấy giờ.

Trong sự nghiệp, Hương Giang từng vướng ồn ào khiến cô có quãng thời gian kín tiếng. Sau đó, nàng hậu trở lại với vai trò nhà sản xuất, huấn luyện viên cho nhiều show thực tế về người mẫu, hoa hậu.

Những năm qua, Hương Giang không ngại thử sức với những địa hạt mới, khẳng định hình ảnh nghệ sĩ đa năng.