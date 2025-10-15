Hướng dẫn xem la bàn trên điện thoại

(VTC News) -

La bàn từ lâu đã trở thành công cụ định hướng không thể thiếu đối với những người thường xuyên di chuyển, đặc biệt là dân phượt, leo núi, đi rừng hay đơn giản là những ai cần xác định phương hướng chính xác. Trong thời đại số, bạn không cần mang theo một chiếc la bàn cơ học truyền thống mà chiếc điện thoại thông minh hiện đại đã được tích hợp tính năng này. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng la bàn trên điện thoại sao cho đúng và hiệu quả.

La bàn trên điện thoại là gì?

La bàn trên điện thoại là một ứng dụng sử dụng cảm biến từ trường (magnetometer) được tích hợp sẵn trong phần cứng của thiết bị để xác định phương hướng. Khi hoạt động, la bàn sẽ chỉ ra hướng Bắc từ trường của Trái Đất, từ đó giúp người dùng xác định các hướng Đông, Tây, Nam một cách dễ dàng.

Ngoài ra, khi kết hợp với các cảm biến khác như con quay hồi chuyển (gyroscope), cảm biến gia tốc (accelerometer) và GPS, các ứng dụng la bàn còn có thể cung cấp các chức năng mở rộng như định vị, đo góc nghiêng, xác định độ cao và vị trí tương đối.

Cách xem la bàn trên điện thoại

Trong thời đại công nghệ số, điện thoại thông minh không chỉ là công cụ liên lạc, giải trí hay làm việc, mà còn là “trợ thủ” đắc lực trong nhiều tình huống thực tế. Một trong những tính năng hữu ích thường bị bỏ qua chính là la bàn điện tử – công cụ giúp bạn xác định phương hướng nhanh chóng, đặc biệt khi đi du lịch, dã ngoại, tìm hướng nhà hoặc xem phong thủy.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách xem và sử dụng la bàn trên điện thoại, áp dụng cho cả iPhone và điện thoại Android.

Cách sử dụng la bàn trên điện thoại giúp bạn xác định các hướng Đông, Tây... một cách dễ dàng. (Ảnh: Happynest)

Cách sử dụng la bàn trên điện thoại Android

Bước 1: Kiểm tra thiết bị có hỗ trợ cảm biến từ hay không

Không phải tất cả điện thoại Android đều được trang bị cảm biến từ. Bạn có thể kiểm tra thông tin cấu hình phần cứng điện thoại của mình bằng ứng dụng như CPU-Z, Sensor Box hoặc AIDA64. Nếu thiết bị không có cảm biến từ trường, bạn sẽ không thể sử dụng chức năng la bàn.

Bước 2: Tải ứng dụng la bàn

Một số điện thoại Android có thể đã tích hợp sẵn ứng dụng la bàn trong hệ thống, nhưng nếu không có, bạn có thể tải từ CH Play với các lựa chọn phổ biến như:

- Compass Galaxy

- Smart Compass

- Digital Compass

- La bàn - Compass by NixGame

Các ứng dụng này thường miễn phí, có giao diện đơn giản và dễ sử dụng.

Bước 3: Hiệu chỉnh la bàn

Sau khi cài đặt, điều đầu tiên bạn cần làm là hiệu chỉnh (calibrate) la bàn để đảm bảo độ chính xác. Thao tác hiệu chỉnh phổ biến là xoay điện thoại theo hình số 8 (8-figure motion) hoặc xoay điện thoại quanh trục ba chiều (X, Y, Z). Ứng dụng sẽ hướng dẫn bạn chi tiết trong lần sử dụng đầu tiên.

Bước 4: Sử dụng la bàn

Khi mở ứng dụng, bạn cần đặt điện thoại nằm ngang, tránh gần các vật thể kim loại hoặc thiết bị điện tử khác (như loa, máy tính) vì chúng có thể gây nhiễu từ trường. Mũi tên hoặc vòng tròn chỉ hướng sẽ cho bạn biết chính xác hướng Bắc và các hướng còn lại.

Bạn có biết ách xem la bàn trên điện thoại?

Cách xem la bàn trên iPhone

Apple đã tích hợp sẵn ứng dụng la bàn trong hệ điều hành iOS, bạn không cần tải thêm ứng dụng nếu đang dùng iPhone.

Bước 1: Mở ứng dụng La bàn (Compass)

Tìm ứng dụng “La bàn” từ màn hình chính hoặc tìm kiếm trong Spotlight. Nếu chưa thấy, bạn có thể vào App Store để cài đặt lại (ứng dụng chính chủ của Apple).

Bước 2: Cho phép truy cập vị trí

Khi mở lần đầu, iPhone sẽ yêu cầu quyền truy cập vị trí để cải thiện độ chính xác. Hãy chọn “Cho phép khi dùng ứng dụng”.

Bước 3: Hiệu chỉnh la bàn

iPhone có khả năng tự động hiệu chỉnh dựa trên chuyển động và cảm biến. Tuy nhiên, nếu thấy sai lệch, bạn có thể thực hiện thao tác xoay thiết bị theo hình số 8 như với Android.

Bước 4: Sử dụng chính xác

Đặt iPhone nằm ngang, tránh kim loại và các nguồn từ. Ứng dụng sẽ hiển thị phương hướng, tọa độ và cả độ cao – rất hữu ích khi bạn đang leo núi hay đi du lịch.

Những lưu ý khi sử dụng la bàn trên điện thoại

- Tránh các nguồn nhiễu từ: Điện thoại rất nhạy cảm với từ trường nhân tạo. Hãy tránh xa các vật như nam châm, thiết bị điện tử lớn, hoặc thậm chí vỏ điện thoại có kim loại.

- Luôn hiệu chỉnh trước khi sử dụng: Dù ứng dụng có hỗ trợ tự động hiệu chỉnh, bạn vẫn nên xoay thiết bị trước mỗi lần sử dụng để đảm bảo độ chính xác.

- Không sử dụng trong nhà nhiều vật kim loại: Các tòa nhà bê tông cốt thép có thể làm sai lệch chỉ số la bàn.

- Kết hợp với bản đồ số: La bàn chỉ cho biết phương hướng, nhưng để định vị chính xác hơn, bạn nên sử dụng cùng với bản đồ như Google Maps hoặc các ứng dụng du lịch khác.

Khi nào bạn nên dùng la bàn điện thoại?

- Khi đi du lịch, trekking, đi phượt: Giúp bạn xác định phương hướng, đặc biệt ở nơi không có sóng điện thoại hoặc GPS yếu.

- Khi cần xác định hướng nhà, hướng gió, phong thủy: Nhiều người dùng la bàn điện thoại để xác định hướng hợp mệnh hoặc bố trí nhà cửa.

- Trong tình huống khẩn cấp: Khi lạc đường, mất sóng, la bàn điện thoại vẫn hoạt động nếu cảm biến còn tốt và pin còn đủ.