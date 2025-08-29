Hướng dẫn liên kết tài khoản trên VNeID để nhận 100 nghìn đồng quà Tết Độc lập

(VTC News) -

Theo Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8 của Thủ tướng về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mỗi người dân sẽ được nhận phần quà 100.000 đồng để ăn Tết Độc lập.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại văn bản số 17129-CV/VPTW, phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 02/9/2025.

Đối với những người đã có tài khoản ngân hàng, việc liên kết tài khoản trên ứng dụng VNeID là một trong những cách nhanh chóng và thuận tiện để nhận khoản hỗ trợ này.

Ngày 28/8, nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt gửi thông báo và hướng dẫn khách hàng liên kết tài khoản VNeID để nhận hỗ trợ. Hiện nay, hệ thống VNeID cho phép liên kết với 18 ngân hàng cùng một số ví điện tử lớn. Việc liên kết giúp người dân vừa nhận quà kịp thời, vừa đảm bảo an toàn, minh bạch và hạn chế việc chi trả thủ công.

Người dân có tài khoản ngân hàng và đã cài đặt ứng dụng VNeID chỉ cần thực hiện 4 bước đơn giản sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID → chọn nhóm dịch vụ An sinh xã hội → chọn Tài khoản hưởng An sinh xã hội. Nhập Passcode (mật khẩu 6 ký tự).

Bước 2: Hệ thống hiển thị danh sách ngân hàng hỗ trợ nhận trợ cấp. Người dùng chọn ngân hàng muốn liên kết.

Bước 3: Nhập thông tin liên kết, bao gồm số tài khoản ngân hàng và số CCCD/CMND. Nếu tài khoản ngân hàng vẫn sử dụng CMND 9 số, cần nhập bổ sung số CMND.

Bước 4: Nhấn Tiếp tục để gửi yêu cầu. Hệ thống sẽ xác thực và thông báo kết quả trực tiếp trên VNeID.

Liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID với tài khoản ngân hàng Agribank.

Liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID với tài khoản ngân hàng Vietcombank.

Liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID với tài khoản ngân hàng BIDV.

Liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID với tài khoản ngân hàng Vietinbank.

Lưu ý khi thực hiện liên kết

- Người dân cần đảm bảo thông tin cá nhân trùng khớp giữa VNeID và tài khoản ngân hàng.

- Trường hợp chưa có tài khoản ngân hàng, vẫn có thể nhận quà trực tiếp tại UBND phường/xã theo thông báo sau.

- Người dùng nên thực hiện liên kết sớm để tránh nghẽn hệ thống cận ngày 2/9.

Việc chi trả hỗ trợ an sinh xã hội qua VNeID không chỉ giúp người dân nhận quà 2/9 thuận lợi mà còn mở đường cho nhiều chính sách phúc lợi khác trong tương lai được triển khai nhanh chóng, minh bạch và hiện đại.