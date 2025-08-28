Địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội, TP.HCM dịp Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hà Nội và TP.HCM sẽ đồng loạt tổ chức các trận địa pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, tạo điểm nhấn văn hóa nghệ thuật đặc sắc, mang lại không khí hân hoan cho người dân cả nước.

Hà Nội có 6 trận địa bắn pháo hoa

UBND TP Hà Nội công bố kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa trên địa bàn nhân dịp Quốc khánh. Thành phố sẽ có 6 trận địa pháo hoa, trong đó 2 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật đặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm – trái tim Thủ đô, trước trụ sở Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội.

Bốn điểm còn lại được triển khai tại tại Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng); Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia (phường Nam Từ Liêm); Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Mỗi trận địa sẽ huy động khoảng 600 quả pháo tầm cao và 90 giàn pháo tầm thấp, trình diễn trong 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 2/9/2025.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện được giao cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng Công an Thành phố, các sở ngành và chính quyền địa phương. Thành phố yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra sự cố, bảo đảm người dân được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng an toàn, văn minh.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội mừng 50 năm thống nhất đất nước. (Ảnh: Đắc Huy)

TP.HCM tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa

Cùng thời điểm, TP.HCM cũng sẽ rực sáng với 4 điểm bắn pháo hoa gồm 3 trận địa tầm cao và 1 trận địa tầm thấp.

Trong đó, các điểm bắn tầm cao dự kiến diễn ra tại:

- Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh)

- Khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương)

- Quảng trường Trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu)

Điểm bắn tầm thấp duy nhất được bố trí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

Giống như Hà Nội, thời lượng trình diễn kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 21h.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố cùng các đơn vị liên quan tổ chức, với yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn, tạo không gian vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động tại TP.HCM còn là chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra từ 19h30 ngày 2/9, ngay trước thời khắc pháo hoa. Ba địa điểm chính được lựa chọn gồm: đường Nguyễn Huệ (Quận 1), sân khấu ngoài trời tại Công viên trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu).

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TP.HCM. (Ảnh: Lương Ý)

Với quy mô tổ chức lớn tại Hà Nội và TP.HCM, người dân và du khách sẽ có nhiều lựa chọn để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ý nghĩa trong dịp lễ trọng đại. Những màn pháo hoa không chỉ là phần thưởng tinh thần, mà còn là biểu tượng của niềm vui, sự đoàn kết và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong hành trình 80 năm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.