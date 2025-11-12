Hợp tác với Nhật Bản: Nâng tầm kỹ thuật thay khớp gối không cắt gân cơ

(VTC News) -

3 năm hợp tác cùng chuyên gia Nhật Bản - tiếp nhận và nâng tầm kỹ thuật thay khớp gối hiện đại

Thoái hóa khớp gối là bệnh lý xương khớp phổ biến, gây đau nhức, hạn chế vận động và ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Khi bệnh tiến triển nặng, phẫu thuật thay khớp gối được xem là giải pháp hiệu quả, giúp giảm đau và phục hồi khả năng vận động.

Với mục tiêu cập nhật các kỹ thuật thay khớp gối tiên tiến, nâng cao chất lượng điều trị. Từ tháng 9/2023, BVĐK Hồng Ngọc hợp tác với GS.TS.BS Hirnaka Takafumi để chuyển giao phương pháp thay khớp gối không cắt gân cơ. Kỹ thuật này được xem là bước tiến trong cuộc cách mạng thay khớp của thế giới, được ứng dụng tại nhiều quốc gia như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

Hợp tác thường niên giữa GS. Takafumi và BVĐK Hồng Ngọc.

Cho đến nay các bác sĩ BVĐK Hồng Ngọc đã thực hiện thành công hàng trăm ca phẫu thuật thay khớp gối bằng kỹ thuật gióng trục động học không cắt gân cơ. Theo BS. Lê Quang Huy (Trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh): “So với các phương pháp phẫu thuật trước đây, kỹ thuật thay khớp gối này có thể thay cùng lúc 2 khớp trong cùng 1 cuộc mổ, với nhiều ưu điểm: Bảo tồn gân cơ và các trục vận động tự nhiên của khớp gối, ít mất máu, đường mổ nhỏ, vận động 1 ngày sau mổ, có thể áp dụng với người lớn tuổi, có bệnh lý nền”.

GS.Takafumi cùng TS.BS Lê Quang Huy thực hiện ca phẫu thuật thay khớp gối không cắt gân cơ.

Không chỉ dừng ở việc làm chủ kỹ thuật, BVĐK Hồng Ngọc còn tiên phong ứng dụng bộ trợ cụ Gióng trục động học MicroPort (Mỹ) trong phẫu thuật thay khớp.

“Bộ trợ cụ này được coi là "thước đo vàng" giúp tạo hình đầu xương chính xác từng milimets, không ảnh hưởng tới cấu trúc và chức năng của hệ thống gân, cơ, dây chằng. Đảm bảo khớp nhân tạo vừa vặn với trục chân, khôi phục độ cong sinh lý, tránh nguy cơ lệch trục, vẹo gối”, TS. Lê Quang Huy chia sẻ.

Chương trình hợp tác chiến lược này không chỉ hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh, mà còn thể hiện định hướng phát triển bền vững của BVĐK Hồng Ngọc, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm chấn thương chỉnh hình và phẫu thuật khớp uy tín tại Việt Nam.

Hiện thực hóa giấc mơ có một đôi chân bình thường cho bệnh nhân thoái hóa, biến dạng khớp

Với việc làm chủ phương pháp và ứng dụng bộ trợ cụ chuyên biệt, BVĐK Hồng Ngọc phẫu thuật thành công cho hàng trăm ca, mở ra cánh cửa hy vọng cho nhiều bệnh nhân thoái hóa, biến dạng khớp gối.

Một trong những trường hợp điển hình là bệnh nhân Đỗ Xuân Giang (47 tuổi) từng bị biến dạng khớp nặng do gout mạn tính, khớp gối bị cong vẹo khiến anh phải đi “ngang như cua bò”. Khi biết BVĐK Hồng Ngọc ứng dụng kỹ thuật thay khớp gối mới có thể thay 2 khớp trong một ca mổ, anh đã đến thăm khám và quyết định phẫu thuật để lấy lại vận động.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân vận động, đi lại bình thường.

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật dưới sự cố vấn chuyên môn của GS. Takafumi, TS.BS Lê Quang Huy cùng ê-kíp đã loại bỏ các tinh thể urat, khớp nhân tạo được đặt vừa vặn với trục chân, bảo tồn hệ thống gân cơ. “Chỉ sau 1 ngày phẫu thuật tôi có thể duỗi thẳng chân, không còn đau đớn sau nhiều năm. Cảm giác như được sống lại lần thứ hai”, anh Giang xúc động chia sẻ.

Với những ưu điểm vượt trội, phương pháp thay khớp gối không cắt gân cơ còn là giải pháp tối ưu cho những trường hợp gặp biến chứng và cần phẫu thuật thay lại khớp gối. Trường hợp của bà Oanh (63 tuổi), khớp gối bị “trôi” khỏi ổ khớp sau 5 năm phẫu thuật khiến chân bị biến dạng, di chuyển phải phụ thuộc hoàn toàn vào xe lăn. Với trường hợp này, TS. Lê Quang Huy cùng ê-kíp đã tiến hành loại bỏ khớp gối cũ bằng kỹ thuật gióng trục động học không cắt gân cơ.

Đồng thời, sử dụng khớp bản lề chuôi dài để tăng độ vững. Chỉ sau 2 ngày phẫu thuật, bà Oanh có thể đi lại nhẹ nhàng, 5 ngày sau tự vận động không cần khung.

Bệnh nhân Oanh tái khám sau 1 tháng phẫu thuật xử lý biến chứng trôi khớp cùng TS.BS Lê Quang Huy.

Tiếp nối thành công của những năm trước, trong hai ngày 27–28/11/2025, Giáo sư Takafumi tiếp tục phối hợp cùng BVĐK Hồng Ngọc thực hiện các ca phẫu thuật thay khớp gối không cắt gân cơ.

Đây là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Hồng Ngọc trong việc kết nối tinh hoa y học quốc tế, đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao đến gần hơn với cộng đồng.