Hong Kong nâng cảnh báo cấp 10 đối phó siêu bão Ragasa

(VTC News) -

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đã nâng mức cảnh báo bão lên cấp 10, mức cao nhất, cảnh báo người dân đề phòng tác động cực kỳ nghiêm trọng từ siêu bão Ragasa.

Thanh Huyền
