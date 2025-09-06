Hơn tuổi nhưng mặt non choẹt, chàng trai đi với người yêu toàn bị nhầm là mẹ con

(VTC News) -

Video: Cặp đôi bị nhầm là mẹ con vì bạn trai quá trẻ và thấp hơn bạn gái.

Cặp đôi Millie (21 tuổi) và Chelsea (23 tuổi), sống tại East Midlands, Anh, đã bên nhau được 9 năm. Những video ngọt ngào họ chia sẻ trên mạng xã hội thường xuyên trở thành tâm điểm trêu ghẹo. Lý do là cô Millie cao 1m68, trong khi anh Chelsea chỉ cao 1m55, lại sở hữu gương mặt trẻ hơn tuổi thật.

Sự chênh lệch ngoại hình theo hướng ngược với quan niệm thông thường này khiến nhiều người nhầm lẫn, thậm chí dẫn tới những bình luận ác ý dành cho cặp đôi.

Chelsea không chỉ thấp hơn bạn gái mà gương mặt còn non choẹt.

Millie chia sẻ với trang What's The Jam: “Chúng tôi thực sự tổn thương khi bị gán ghép với những điều sai lệch. Có người thậm chí buông lời cáo buộc nặng nề rằng tôi thích trẻ em. Thật nực cười vì Chelsea lớn tuổi hơn tôi, nhưng họ vẫn gọi anh ấy là con trai, cháu trai hoặc em trai tôi".

Cặp đôi cho rằng, nguyên nhân gây hiểu lầm không nằm ở tuổi tác mà chủ yếu do ngoại hình. Chelsea nhỏ nhắn và có nét mặt trẻ con, trong khi Millie cao ráo và có vẻ ngoài chín chắn. Điều này vô tình khiến những bức ảnh hay video chung của họ trở thành “miếng mồi” cho những lời đàm tiếu, chế giễu.

Một clip gần đây của họ trên TikTok thu hút tới 1,7 triệu lượt xem, trong đó Millie và Chelsea đứng cạnh nhau trên ban công. Sự khác biệt về chiều cao càng rõ rệt khi mọi người thấy Millie đi giày đế xuồng, dẫn đến những bình luận kiểu: “Đây là mẹ và con trai đúng không?”, Cậu bé này mới 12 tuổi à?”, “Hãy nói đây là em trai của bạn đi"....

Tuy nhiên, không ít cư dân mạng bày tỏ sự không đồng tình với những bình luận chế giễu: “Tôi không hiểu nổi. Con trai của cô ấy thì liên quan gì đến chiều cao? Đây rõ ràng là hai người trưởng thành đang hẹn hò".

Cặp đôi thường lâm vào tình huống dở khóc dở cười.

Millie (phải) và vị hôn phu Chelsea.

Những lời đàm tiếu đã ảnh hưởng không nhỏ đến cách Millie và Chelsea thể hiện tình cảm nơi công cộng. Millie tâm sự: “Chúng tôi không thể thoải mái nắm tay hay thể hiện sự gắn bó ở chốn đông người. Chỉ cần làm vậy, ánh nhìn soi mói từ xung quanh lập tức xuất hiện. Thật sự rất ngột ngạt".

Tuy nhiên, thay vì gục ngã trước áp lực, cặp đôi chọn cách biến nó thành động lực. Họ tiếp tục chia sẻ hành trình tình yêu trên mạng xã hội, cập nhật những kế hoạch lớn trong tương lai. Hiện tại, hai người chuẩn bị điều trị vô sinh bằng phương pháp IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung) với mong muốn sớm có gia đình nhỏ trọn vẹn.

Tài khoản TikTok của họ hiện có hơn 16.000 người theo dõi, con số cho thấy vẫn nhiều người sẵn sàng ủng hộ và dõi theo câu chuyện tình yêu đặc biệt này.

Dù phải đối diện với định kiến, Millie và Chelsea khẳng định sẽ không để những bình luận tiêu cực phá vỡ hạnh phúc của mình. “Chúng tôi là hai người trưởng thành yêu nhau và lựa chọn gắn bó. Không ai có quyền phủ nhận điều đó chỉ vì ngoại hình", Chelsea nói.