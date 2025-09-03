Đóng

Hơn 50 trường đại học xét tuyển bổ sung 2025, 15 điểm đã đỗ

(VTC News) -

Thí sinh chưa trúng tuyển đại học năm 2025 lưu ý cơ hội xét tuyển bổ sung của hơn 50 trường đại học trên cả nước, trong đó có nhiều trường top đầu.

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM xét tuyển bổ sung ngành Công nghệ Giáo dục, Công nghệ thông tin cùng các ngành ngoại ngữ: Ngôn ngữ Nga, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Quốc tế học. Trường xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, kết quả học bạ kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2024, 2025, nhận hồ sơ từ ngày 3/9-16/9.

Lần đầu tiên trong khoảng 10 năm trở lại đây, trường Đại học Y Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung với 80 chỉ tiêu ngành Công tác xã hội. Cụ thể, trường xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. Các tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), B08 (Toán, Sinh, tiếng Anh). Ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 17 điểm.

Thí sinh có nguyện vọng vào trường nộp hồ sơ trực tiếp từ 8h ngày 3/9 đến 16h ngày 12/9. Hồ sơ gồm một bản sao công chứng giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT cùng bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, giải quốc gia, quốc tế (nếu có).

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh bổ sung cho các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh như: Kế toán, Khoa học máy tính, Du lịch, Quản trị khách sạn,... Trường nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến từ ngày 1/9 đến 10/9.

Thông báo của trường Đại học Hòa Bình, năm nay nhà trường xét tuyển bổ sung đợt 2 ở 20 ngành, với phương thức xét học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT. Các ngành đều có mức điểm 15, cá biệt một số ngành ở mức 19-20,5 điểm.

Thí sinh và phụ huynh tham khảo thông tin các trường xét tuyển bổ sung năm 2025 để có cơ hội trúng tuyển.

STT Trường Chi tiết xét tuyển bổ sung
1 Đại học Công thương TP.HCM Tại đây
2 Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội Tại đây
3 Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội Tại đây
4 Học viện Hàng không Việt Nam Tại đây
5 Đại học Phenikaa Tại đây
6 Đại học CMC Tại đây
7 Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội Tại đây
8 Đại học Văn Lang Tại đây
9 Đại học Ngoại ngữ tin học TP.HCM Tại đây
10 Đại học Công nghiệp Vinh Tại đây
11 Đại học Công nghiệp Việt Trì Tại đây
12 Đại học Bà Rịa Vũng Tàu Tại đây
13 Đại học FPT Tại đây
14 Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Tại đây
15 Đại học Tôn Đức Thắng Tại đây
16 Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội Tại đây
17 Đại học Hòa Bình Tại đây
18 Đại học Quốc tế Hồng Bàng Tại đây
19 Đại học Tân Tạo Tại đây
20 Đại học Bách khoa TP.HCM Tại đây
21 Đại học Nha Trang Tại đây
22 Đại học Đông Đô Tại đây
23 Đại học Nguyễn Tất Thành Tại đây
24 Đại học Công nghệ TP.HCM Tại đây
25 Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM Tại đây
26 Đại học Hùng Vương Tại đây
27 Đại học Hải Dương Tại đây
28 Đại học Đồng Tháp Tại đây
29 Học viện Hậu cần (hệ dân sự) Tại đây
30 Đại học Quốc tế Sài Gòn  Tại đây
31 Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM Tại đây
32 Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị  Tại đây
33 Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh Tại đây
34 Đại học Bình Dương Tại đây
35 Đại học Y Hà Nội Tại đây
36 Đại học Công nghiệp Hà Nội Tại đây
37 Đại học Duy Tân Tại đây
38 Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa  Tại đây
39 Đại học Tài nguyên và môi trường TP.HCM Tại đây
40 Đại học Tài chính - Kế toán Tại đây
41 Đại học Dầu khí Việt Nam  Tại đây
42 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định Tại đây
43 Đại học Hồng Đức  Tại đây
44 Đại học Trà Vinh  Tại đây
45 Đại học Thủ Dầu Một Tại đây
46 Đại học Bạc Liêu Tại đây
47 Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội  Tại đây
48 Đại học Hòa Bình Tại đây
49 Đại học Lao động - Xã hội Tại đây
50 Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Tại đây
51 Đại học Tây Đô Tại đây
52 Đại học Sư phạm TP.HCM Tại đây

17h ngày 2/9 hệ thống xác nhận nhập học trực tuyến của Bộ GD&ĐT đã đóng. Nếu không thực hiện việc xác nhận nhập học, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị huỷ kết quả.

Các trường chưa đủ sinh viên có thể tuyển bổ sung nhiều đợt, kéo dài đến tháng 12. Thí sinh được đăng ký nếu không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào. Thí sinh đã trúng tuyển và xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.

Kim Anh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới