Hơn 110.000 người Anh xuống đường phản đối nhập cư

(VTC News) -

Cảnh sát Thủ đô London cho biết, cuộc tuần hành “Unite the Kingdom” do nhà hoạt động chống nhập cư Tommy Robinson tổ chức thu hút hơn 110.000 người tham gia, trong khi cuộc phản biểu tình “Stand Up to Racism” khoảng 5.000 người.

Cảnh sát Metropolitan cho biết họ bất ngờ trước quy mô đoàn người, mô tả rằng đoàn biểu tình “lớn đến mức chật kín con phố Whitehall”, con đường rộng, hai bên là các công trình chính phủ, nằm trên lộ trình được phép cho đi bộ.

Cảnh sát London đối đầu với những người ủng hộ. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng cảnh sát cho biết đã bắt giữ 25 người, và cho biết đây mới chỉ là bước khởi đầu. Khi cảnh sát cố gắng ngăn người biểu tình rời khỏi lộ trình được cấp phép, họ đã phải đối mặt với các hành vi bạo lực: bị đá, đấm, bị ném chai lọ, đốm cháy và các vật thể ném khác. Trong khi đó, 26 cảnh sát bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng.

Cảnh sát London cho biết đã triển khai hơn 1.600 cảnh sát trên khắp thủ đô vào ngày thứ Bảy, trong đó 500 người được tăng cường từ các lực lượng khác. Ngoài nhiệm vụ kiểm soát hai cuộc biểu tình đối lập, lực lượng cảnh sát còn phải ứng phó với các sự kiện đông người khác như các trận đấu bóng đá và các buổi hòa nhạc lớn.

Nhập cư hiện là một trong những vấn đề chính trị nóng nhất tại Anh, thậm chí lấn át cả các lo ngại về nền kinh tế suy yếu. Năm nay, nước này đang phải đối mặt với số lượng đơn xin tị nạn kỷ lục, với hơn 28.000 người di cư vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ để tới Anh.

Trên các tuyến phố London, cờ đỏ trắng của Anh được giăng kín, thậm chí được sơn vẽ trên lòng đường. Người ủng hộ coi đây là chiến dịch tự phát nhằm thể hiện lòng tự hào dân tộc. Ngược lại, các nhóm phản đối phân biệt chủng tộc cảnh báo rằng hành động này nguy cơ làm gia tăng chia rẽ xã hội.