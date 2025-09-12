Cảnh sát truy lùng 12.500 tù nhân vượt ngục sau biểu tình Nepal

(VTC News) -

Hàng loạt vụ vượt ngục diễn ra tại hơn 20 nhà tù ở Nepal- vụ việc được đánh giá là một trong những khủng hoảng an ninh lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Ít nhất 15.000 phạm nhân vượt ngục khi những người biểu tình Gen Z xuống đường phản đối tham nhũng và lệnh cấm mạng xã hội – phong trào dẫn đến việc Thủ tướng Nepal từ chức.

Nhiều người vượt ngục đã bị bắt lại, trong đó có một số gần khu vực biên giới Ấn Độ - Nepal. Theo số liệu của Cảnh sát Nepal do AFP, khoảng 12.500 tù nhân vẫn đang ngoài vòng kiểm soát.

Quân đội phải huy động để ổn định trật tự sau các vụ biểu tình ở Nepal. (Ảnh: Reuters)

Ấn Độ đã tăng cường an ninh dọc biên giới để ngăn người trốn chạy lọt qua. Lực lượng Sashastra Seema Bal (SSB), đơn vị chịu trách nhiệm tuần tra khu vực biên giới, đã siết chặt kiểm tra tại mọi cửa khẩu, tập trung vào xác minh giấy tờ tùy thân - thứ mà phần lớn tù nhân trốn chạy không có.

Trong hai ngày qua, lực lượng SSB bắt giữ khoảng 60 người tại các cửa khẩu ở bang Uttar Pradesh, Bihar và Tây Bengal, theo tin từ PTI.

Phần lớn những người này bị nghi là tù nhân Nepal, một số ít khai là công dân Ấn Độ và đang được xác minh. Những người bị bắt đã được bàn giao cho cảnh sát bang để thẩm vấn.

SSB, trực thuộc Bộ Nội vụ Ấn Độ, đã triển khai khoảng 50 tiểu đoàn, tức 60.000 nhân sự, trải rộng ở Bihar, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Tây Bengal và Sikkim. Các biện pháp giám sát nâng cao, tuần tra chung với Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nepal (APF), cùng các hoạt động độc lập được thực hiện, thể hiện sự sẵn sàng ứng phó với bất kỳ hệ quả nào từ làn sóng bất ổn.

Giới chức nhấn mạnh rằng công dân hợp pháp của Ấn Độ và Nepal, mang giấy tờ tùy thân hợp lệ, vẫn được qua lại biên giới bình thường, đồng thời khẳng định hai bên sẽ hợp tác đầy đủ.

Tại Nepal, lực lượng cảnh sát đang dần khôi phục hoạt động ở Thung lũng Kathmandu sau khi nhiều đồn, trạm bị đốt phá trong bạo loạn.

Tại nhiều khu vực, người dân địa phương đã bắt đầu tham gia sửa chữa các trạm cảnh sát. Các lãnh đạo cộng đồng kêu gọi dân cư hỗ trợ công tác dọn dẹp và tái thiết, theo PTI.

Trong giai đoạn bất ổn, nhiều cảnh sát phải trú ẩn trong doanh trại quân đội sau khi bị người biểu tình tấn công. Sau đó, quân đội Nepal đã tiếp quản an ninh quốc gia, lập lại trật tự.