Học sinh thi tranh biện tiếng Anh về việc có nên bỏ hình phạt đình chỉ học tập

Trong hai ngày 25-26/10 tới đây, tại trường Phổ thông liên cấp Olympia, 80 đội tranh biện và 30 nhà hùng biện tài năng đến từ gần 80 trường học, 7 tỉnh thành và 4 quốc gia bao gồm Việt Nam (Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Hà Nam, Quảng Ninh...), Philippines, Canada, Úc sẽ cùng đem đến không khí học thuật sôi nổi, trí tuệ và đầy cảm hứng, qua cuộc thi tranh biện và hùng biện đa thể thức - Olympia International Debate & Speech Championship (OIDSC).

Tiền thân là cuộc thi Vietnam International Public Forum Championship với sự tham gia của gần 200 thí sinh đến từ 35 trường học trên cả nước, OIDSC 2025 trở lại với quy mô mở rộng và tầm ảnh hưởng học thuật sâu hơn. Tại đây, các thí sinh sẽ tranh biện và hùng biện trực tiếp bằng tiếng Anh.

Tham gia cuộc thi tranh biện và hùng biện đa thể thức tại trường Olympia, học sinh sẽ có cơ hội mài giũa tư duy phản biện, khả năng diễn đạt và năng lực lãnh đạo. (Ảnh: Nhà trường)

Bên cạnh hạng mục tranh biện theo luật Public Forum truyền thống, cuộc thi năm nay bổ sung hai hạng mục mới là: Hùng biện Original Oratory và tranh biện World Schools.

Tại hạng mục Hùng biện Original Oratory, thí sinh được thể hiện tư duy độc lập và khả năng truyền cảm hứng qua những bài diễn thuyết mang đậm dấu ấn cá nhân với chủ đề do chính các bạn tự chọn. Mỗi thí sinh có tối đa 10 phút để hùng biện. Điểm số sẽ được đánh giá dựa trên nội dung, cấu trúc, kỹ năng thuyết trình.

Trong hạng mục Tranh biện World Schools, thí sinh thi theo đội 3-5 người, tranh luận về các kiến nghị được cho trước hoặc bốc thăm tại chỗ, với 30 phút chuẩn bị. Mỗi lượt đấu có hai đội: phe ủng hộ và phe phản đối, lần lượt trình bày và đối đáp. Trong quá trình tranh luận, đội đối thủ có thể đưa ra chất vấn và đội nói có quyền chấp nhận hoặc từ chối.

Tại OIDSC năm nay, các kiến nghị được cho trước xoay quanh những vấn đề thời sự như: Trường học có nên dừng áp dụng hình phạt đình chỉ học tập? Nên nhìn nhận trí tuệ nhân tạo với thái độ lạc quan hay lo âu?

Ở hạng mục Tranh biện theo luật Public Forum, chủ đề năm nay là: “Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland nên tái gia nhập Liên minh châu Âu”. Đề tài này đòi hỏi thí sinh phải vận dụng hiểu biết sâu về chính trị, kinh tế và bản sắc châu Âu trong bối cảnh hậu Brexit.

Mỗi đội gồm hai thành viên, đại diện cho phe ủng hộ hoặc phản đối, sẽ trình bày quan điểm, phản biện và đối chất nhằm thuyết phục giám khảo bằng lập luận logic và sắc bén. Đây cũng là cơ hội để các bạn trẻ thể hiện tư duy chiến lược cùng tầm nhìn toàn cầu.

Các phần thi OIDSC được tổ chức theo chuẩn quốc tế, với thể thức và tiêu chí đánh giá chuyên nghiệp, giúp học sinh Việt Nam rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng diễn đạt và khả năng trình bày thuyết phục - những năng lực cốt lõi của công dân thế kỷ 21.

Những thí sinh xuất sắc nhất tại OIDSC 2025 sẽ có cơ hội đại diện Việt Nam tham dự các giải đấu uy tín toàn cầu, trong đó có Tournament of Champions - giải tranh biện và hùng biện Trung học danh giá do Đại học Kentucky (Mỹ) tổ chức suốt gần 55 năm qua.