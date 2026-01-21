Hoa hậu Thanh Thủy và loạt sao nam đình đám vướng tin đồn hẹn hò

(VTC News) -

Hoa hậu Thanh Thủy sinh năm 2002, quê Đà Nẵng. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, cô từng là Hoa khôi Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng), Á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch 2021. Năm 2024, cô làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang Miss International tại Nhật Bản.

Trong 4 năm hoạt động showbiz, Thanh Thủy xây dựng hình ảnh nữ tính, chừng mực, hiếm khi vướng ồn ào. Dù kín tiếng trong đời sống riêng nhưng nàng hậu liên tục vướng tin đồn hẹn hò với các sao nam nổi tiếng.

Hoa hậu Thanh Thủy.

Trịnh Thăng Bình

Những ngày gần đây, Trịnh Thăng Bình được nhắc đến nhiều nhất khi Thanh Thủy vướng nghi vấn hẹn hòi nam ca sĩ. Tin đồn rộ lên sau khi nhiều khán giả bắt gặp hoa hậu rời một sự kiện bằng chiếc xe hơi từng xuất hiện trong MV của Trịnh Thăng Bình. Trước đó, cả hai cũng bị cho là check-in cùng một hầm xe.

Không chỉ vậy, cư dân mạng còn “soi” ra loạt chi tiết trùng hợp như việc Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình sử dụng nhiều món đồ giống nhau, từ áo sơ mi, khăn cho đến phụ kiện. Gần đây, Hoa hậu Việt Nam 2022 cũng thường xuyên diện trang phục của Thom Browne - thương hiệu gắn liền với phong cách cá nhân của nam ca sĩ.

Những đồn đoán về chuyện hẹn hò của Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình đã xuất hiện từ vài tháng trước.

Tin đồn hẹn hò giữa hai người đã xuất hiện từ vài tháng trước, song đến nay cả Thanh Thủy lẫn Trịnh Thăng Bình đều giữ im lặng, chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Trịnh Thăng Bình sinh năm 1988, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Năm 2006, anh gia nhập nhóm La Thăng trước khi tách nhóm và phát triển sự nghiệp solo. Nam ca sĩ ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Người ấy, Tâm sự tuổi 30, Khác biệt to lớn…

Soobin Hoàng Sơn

Trước Trịnh Thăng Bình, Thanh Thủy từng vướng tin đồn hẹn hò với Soobin Hoàng Sơn. Nghi vấn bắt nguồn từ việc cư dân mạng phát hiện tài khoản TikTok của Soobin từng chỉ theo dõi duy nhất một người, được cho là Thanh Thủy. Sau khi thông tin lan truyền, nam ca sĩ đã bỏ theo dõi người đẹp.

Ngoài ra, Soobin Hoàng Sơn và Thanh Thủy cũng từng theo dõi nhau trên Instagram, nam ca sĩ thường xuyên “thả tim” các bài đăng của nàng hậu. Trong một cuộc phỏng vấn, Thanh Thủy cũng không giấu việc bày tỏ sự yêu thích Soobin sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2024 diễn ra vào đầu năm nay, màn tương tác khá thân mật của Soobin và Thanh Thủy trên sân khấu đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Sau khi nhận cúp từ tay Thanh Thủy, Soobin đã có hành động bắt tay và ghé sát vào tai cô thì thầm điều gì đó, trông rất gần gũi.

Soobin và Thanh Thuỷ được khán giả ''đẩy thuyền''.

Đặc biệt, sự xuất hiện Hoa hậu Quốc tế Việt Nam 2024 trong sản phẩm âm nhạc Dancing in the dark của "hoàng tử ballad" tạo nên một câu chuyện tình yêu đẹp như mơ, với những khoảnh khắc ngọt ngào và lãng mạn trong MV.

Ngoại hình tương xứng cùng những thành công nổi bật trong năm 2024 khiến Soobin Hoàng Sơn và Huỳnh Thị Thanh Thủy từng được đông đảo khán giả nhận xét là “xứng đôi vừa lứa”.

Soobin Hoàng Sơn (tên thật Nguyễn Huỳnh Sơn, sinh năm 1992) là ca sĩ, nhạc sĩ xuất thân từ giới underground, nổi tiếng với các bản hit như Phía sau một cô gái, Đi để trở về, Xin đừng lặng im. Anh từng giành danh hiệu Anh tài toàn năng tại Anh trai vượt ngàn chông gai.

Rapper Negav

Thanh Thủy cũng từng bị réo tên trong tin đồn hẹn hò với rapper Negav sau khi cả hai hợp tác trong một dự án âm nhạc. Những hình ảnh chung trong các buổi chụp hình, quay MV khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò.

Negav cũng nhiều lần bị cư dân mạng phát hiện “thả tim” các bài đăng của Thanh Thủy. Bên cạnh đó, cả hai còn bị soi diện áo đôi làm dấy lên thêm nghi vấn về mối quan hệ của cả hai.

Thanh Thủy và Negav từng vướng tin đồn hẹn hò.

Trước những đồn đoán này, Thanh Thủy hiếm hoi lên tiếng. Cô cho biết: "Hiện tại, tôi chỉ không ngừng nghỉ, cố gắng từng ngày cho những ước mơ, công việc, vì gia đình và người thân yêu. Dạo gần đây có nhiều điều không đúng, thông tin tiêu cực khiến tôi buồn. Những mong rằng, nếu ai đó quan tâm, hãy nhìn vào sự nỗ lực của tôi bằng sự dịu dàng và thấu hiểu. Tôi luôn biết ơn vì mọi người luôn dõi theo".

Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001. Bắt đầu hoạt động âm nhạc từ sớm, năm 2018 anh có cơ hội hợp tác với nhiều rapper tên tuổi như Blacka, Datmaniac, Cam, Pjpo, Táo…Từ năm 2022, Negav gia nhập nhóm GERDNANG cùng HIEUTHUHAI và HURRYKNG. Tên tuổi của Negav đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Nam rapper tham gia chương trình Anh trai say hi ở cả mùa 1 và mùa 2. Trong quá trình hoạt động, Negav từng vướng ồn ào liên quan đến phát ngôn, phải lên tiếng xin lỗi và tạm dừng xuất hiện, Tuy nhiên, anh nhanh chóng trở lại, góp mặt tại Anh trai say hi mùa 2, và giành ngôi vị Quán quân.