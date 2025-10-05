HLV Kim Sang-sik muốn nhập tịch cựu vua phá lưới V.League

(VTC News) -

Theo nguồn tin của PV Báo điện tử VTC News, cầu thủ tiếp theo được HLV Kim Sang-sik đề nghị nhập tịch là tiền đạo Gordon Rimario. Nhà cầm quân người Hàn Quốc xem Rimario là tài năng có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Rimario thỏa mãn rất nhiều điều kiện để nhập quốc tịch Việt Nam bởi anh sống 8 năm ở Việt Nam và thi đấu V.League liên tục. Rimario chắc chắn là tiền đạo rất nguy hiểm với nguồn thể lực vô tận.

Những năm qua, cầu thủ người Jamaica cũng nằm trong nhóm các chân sút đẳng cấp nhất V.League. Anh ghi 61 bàn thắng và có 26 đường chuyền cho đồng đội lập công trong 8 mùa giải đã qua. Mùa 2022, anh ghi 17 bàn và trở thành vua phá lưới V.League trong màu áo Hải Phòng.

Gordon Rimario có thể được nhập tịch Việt Nam.

Rimario đã bình phục chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối. Mùa này, anh bắt đầu được HLV Choi Won Kwon sử dụng trở lại và ghi 1 bàn vào lưới Hà Nội FC. Rimario dần cho thấy phong độ tốt hơn khi nền tảng thể lực được cải thiện đáng kể. Anh kết hợp cùng Võ Nguyên Hoàng trở thành bộ đôi tiền đạo nguy hiểm của đội bóng xứ Thanh.

Bản thân ngôi sao sinh năm 1994 cũng viết tâm thư bày tỏ nguyện vọng được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Rimario Gordon cho biết trong 8 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, anh coi dải đất hình chữ S như quê hương thứ hai của mình.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã có công văn gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị Bộ Tư pháp và Bộ Công an hỗ trợ nhập tịch cho tiền đạo người Mỹ. VFF khẳng định rằng Rimario Gordon nằm trong nhóm tài năng đặc biệt và có chuyên môn xuất sắc để cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Gordon Rimario giành 2 chức vô địch Cúp Quốc gia, 1 lần vô địch Siêu cúp Quốc gia trong màu áo Thanh Hóa. Anh từng thi đấu cho nhiều đội bóng lớn như HAGL, Thanh Hóa, Bình Dương hay Hà Nội FC.