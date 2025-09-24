Hình ảnh khủng khiếp khi siêu bão Ragasa càn quét Đài Loan, Hong Kong

Theo CNA, chính quyền Hong Kong ghi nhận 13 người bị thương và đang được điều trị tại khoa Cấp cứu của các bệnh viện công sau khi bão Ragasa càn quét. Tính đến 7h sáng nay, có một báo cáo về lở đất, nhưng không có báo cáo nào về lũ lụt. Chính quyền và sở cứu hỏa nhận hơn 120 báo cáo về cây đổ. (Ảnh: Getty)