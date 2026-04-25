Hiện trường vụ cháy kho xưởng ở Hà Nội, hơn 3 giờ vẫn chưa dập được lửa

Hiện trường vụ cháy kho xưởng ở Đông Anh, Hà Nội
Vụ hoả hoạn xảy ra khoảng 18h30 ngày 25/4, tại khu vực xóm Lò, thôn Lộc Hà, xã Đông Anh, Hà Nội. Theo ghi nhận ban đầu của PV Báo Điện tử VTC News, khu vực xảy ra cháy là kho chứa các sản phẩm liên quan đến sơn và dung môi.
Đám cháy lan rất nhanh, bao trùm toàn bộ khu xưởng và tạo thành những cột lửa lớn bốc cao.
Đến khoảng 21h30, đám cháy vẫn chưa được dập tắt.
Lửa tiếp tục bùng lên dữ dội, khói đen dày đặc bao phủ cả khu vực, có thể quan sát từ khoảng cách xa.
Do chứa nhiều hóa chất dễ cháy nên ngọn lửa lan rất nhanh, nhiều thời điểm bốc thành từng đợt lớn kèm theo nhiều tiếng nổ.
Theo chia sẻ của một số người dân sinh sống gần khu vực hỏa hoạn, họ phát hiện đám cháy vào chiều tối, khi đó lửa đã bắt đầu lan ra khu xưởng, khói đen bốc cao. “Lửa lan rất nhanh, khói đen bốc lên dày đặc. Đứng cách xa vẫn cảm nhận rõ sức nóng tỏa ra. Trong lúc cháy còn nghe vài tiếng nổ phát ra từ bên trong”, anh Phạm Mạnh Dũng (ở xã Đông Anh) nói.
“Nhiều người chỉ dám đứng từ xa theo dõi. Nhìn ngọn lửa bốc lên rất cao, kèm khói đen dày, ai cũng lo vì không biết có lan sang khu vực xung quanh không”, một người dân thông Lộc Hà cho biết.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
Các lực lượng nhanh chóng triển khai phương án dập lửa, đồng thời khoanh vùng, ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.
Ghi nhận đến thời điểm hiện tại, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê, làm rõ.
Sau 3 giờ bùng phát, đám cháy vẫn chưa được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện, nỗ lực dập lửa và ngăn cháy lan.