Dàn sao VIP xem Mỹ khai mạc World Cup 2026: Tom Cruise sánh vai David Beckham

Sự kiện lớn này đương nhiên không thể thiếu sự góp mặt của những vị khách quyền lực và nổi tiếng. Trong ảnh (từ trái sang phải) là Tổng thống Paraguay Santiago Pena, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)