Hàng triệu người dân đón nhận quà Tết Độc lập

(VTC News) -

Hàng triệu người dân Việt Nam đồng loạt đón nhận món quà ý nghĩa từ Nhà nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nguyễn Ngọc
