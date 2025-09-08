Hàng loạt trường đào tạo ngành Sư phạm xét tuyển bổ sung 2025

(VTC News) -

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM thông báo xét tuyển bổ sung ngành Công nghệ Giáo dục, Công nghệ thông tin cùng các ngành ngoại ngữ: Ngôn ngữ Nga, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Quốc tế học. Trường xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, kết quả học bạ kết hợp kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2024, 2025, nhận hồ sơ từ ngày 3/9-16/9.

Trường Đại học Hồng Đức thông báo xét tuyển bổ sung đào tạo chính quy trình độ đại học năm 2025, trong đó có loạt ngành đào tạo Sư phạm. Chỉ tiêu và mức điểm nhận đăng ký xét tuyển ngành Sư phạm của trường cụ thể như sau:

Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh trình độ đại học đợt bổ sung năm 2025 nhiều ngành đào tạo, trong đó có Sư phạm. Trường thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 8/9-19/9.

Trường Đại học An Giang thông báo việc nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2025. Chỉ tiêu tuyển sinh, điều kiện đảm bảo chất lượng (điểm sàn) cụ thể như sau:

Đối với trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, nhà trường tuyển bổ sung 70 chỉ tiêu ngành Sư phạm Công nghệ. Thời gian đăng ký xét tuyển đến 17h ngày 9/9.