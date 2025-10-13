Hàn Quốc xây hầm trú ẩn hạt nhân dưới khu nhà ở xã hội

(VTC News) -

Thành phố Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: South China Morning Post)

Chính quyền thủ đô Seoul, Hàn Quốc lên kế hoạch xây dựng hầm trú ẩn dân sự đầu tiên có khả năng chống chịu tấn công hạt nhân bên dưới một khu nhà ở xã hội, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Đây được xem là bước đi nhằm tăng cường khả năng bảo vệ người dân trước các nguy cơ an ninh ngày càng gia tăng.

Công trình do chính quyền thành phố phối hợp với Tổng công ty Nhà ở & Cộng đồng Seoul thực hiện, phục vụ 999 hộ dân và được thiết kế để chống chịu các loại tấn công hạt nhân, sinh học và hóa học.

Hầm trú ẩn sẽ nằm ở tầng hầm của khu nhà, có diện tích 2.147 m², đủ chỗ cho khoảng 1.020 người và được trang bị điều kiện đảm bảo sinh tồn trong 14 ngày liên tục.

Báo Seoul Shinmun, cơ quan đầu tiên đưa tin, nhận định đây là động thái chưa từng có tiền lệ của một chính quyền địa phương trong bối cảnh mối đe dọa hạt nhân tại khu vực ngày càng hiện hữu.

Trong cuộc duyệt binh quy mô lớn vừa qua, Triều Tiên đã trình diễn tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn đủ để vươn tới Hàn Quốc, thậm chí là lãnh thổ Mỹ.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng cách khả thi nhất để giảm thiểu rủi ro là đạt được thỏa thuận “đóng băng” chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, song cho đến nay đối thoại vẫn chưa có tiến triển.

Hiện Hàn Quốc có gần 19.000 hầm trú ẩn, trong đó hơn 3.200 tại Seoul. Phần lớn chưa đạt tiêu chuẩn bảo vệ trước tấn công hạt nhân, sinh học hoặc hóa học, do chủ yếu tận dụng ga tàu điện ngầm, tầng hầm hoặc bãi đỗ xe của các tòa nhà dân cư và thương mại.