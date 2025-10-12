+
++
Tên lửa Hwasong-20-Bước nhảy vọt trong năng lực răn đe hạt nhân của Bình Nhưỡng
(VTC News) -
Tên lửa Hwasong-20 xuất hiện trong cuộc duyệt binh để kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.
Tin mới
Uống nước chanh ấm vào mỗi sáng có tác dụng gì?
07:00 12/10/2025
Tư vấn
06:54 12/10/2025
VTC NEWS TV
Triều Tiên phô diễn dàn vũ khí khủng trong cuộc duyệt binh 10/10
06:52 12/10/2025
Quân sự
Những câu chuyện ấm tình đồng bào trong đợt lũ lụt ở miền Bắc
06:45 12/10/2025
Giới trẻ
Giá xăng dầu hôm nay 12/10: Tiếp tục giảm mạnh
06:44 12/10/2025
Thị trường
Đề xuất mới số lượng Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố
06:43 12/10/2025
Tin nóng
Giá vàng hôm nay 12/10: Vàng đi ngang sau khi lấy lại ngưỡng 4.000 USD/ounce
06:42 12/10/2025
Tin giá vàng
Vỡ mộng World Cup, CĐV Indonesia tấn công trọng tài
06:39 12/10/2025
Bóng đá Việt Nam
2 năm liền dính siêu bão, người trồng đào Nhật Tân, Hà Nội bật khóc lo mất Tết
06:30 12/10/2025
Thị trường
Làng đào Nhật Tân tan hoang sau lũ
06:30 12/10/2025
Đời sống
Võ sĩ MMA Việt Nam chỉ dùng 5 đòn đấm gục đối thủ sau 18 giây
06:30 12/10/2025
Võ Thuật
Cựu thần đồng Man Utd đập tan giấc mơ World Cup của Indonesia
06:00 12/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Dự báo thời tiết 12/10: Hà Nội ngày nắng, ngập lụt vẫn tiếp diễn ở xã ngoại thành
04:30 12/10/2025
Thời tiết
MMA Lion Championship: Cao thủ muay Việt Nam thua võ sĩ Thái Lan
23:49 11/10/2025
Võ Thuật
Hơn 907 tỷ đồng ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bởi bão lũ
23:15 11/10/2025
Tin nóng
Học trò Johnny Trí Nguyễn hạ gục cao thủ Campuchia, giành đai 'Thần võ độc tôn'
22:29 11/10/2025
Võ Thuật
Xuân Son bình phục hoàn toàn, sẵn sàng trở lại đội tuyển Việt Nam
22:09 11/10/2025
Bóng đá Việt Nam
'Chuyến thăm của Tổng Bí thư góp phần tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Triều Tiên'
21:51 11/10/2025
Thời sự quốc tế
Israel không kích miền Nam Lebanon, 8 người thương vong
21:45 11/10/2025
Thời sự quốc tế
Hành trình truyền cảm hứng trao quyền trẻ em gái của lãnh đạo LHQ tại Việt Nam
21:45 11/10/2025
VTC NEWS TV