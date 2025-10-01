+
++
Triều Tiên tuyên bố không bao giờ từ bỏ hạt nhân trước Liên Hợp Quốc
(VTC News) -
Ngày 29/9, tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong có bài phát biểu khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân.
LINH NGÂN
Tin mới
Vé trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng phát hành ở Đà Nẵng
10:31 01/10/2025
Thị trường
Đóng điện thành công dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên
10:16 01/10/2025
Kinh tế
6G sẽ thay đổi mạng di động: Nhanh hơn, sạch hơn
10:13 01/10/2025
Chuyển đổi số
Đường vẫn ngập ngang gối, dân Hà Nội chen chúc dắt xe lội nước đi làm từ sớm
10:08 01/10/2025
Tin nóng
Sức hút của mô hình 'Sống - Làm việc - Vui chơi' ngay tọa độ cửa ngõ quốc tế
09:58 01/10/2025
Dự án
Cầu cao nhất thế giới: Kỳ tích công nghệ giữa 'vết nứt của Trái Đất'
09:44 01/10/2025
Khám phá
6 nhóm người kỵ thịt vịt
09:35 01/10/2025
Tư vấn
Vinamilk đứng đầu Top 25 Thương hiệu dẫn đầu 2025 của Forbes Việt Nam
09:29 01/10/2025
Kinh tế
Công nghệ 1/10: YouTube thử nghiệm AI DJ như có người dẫn chuyện
09:23 01/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Logistics và chuyển đổi số: Chiến lược thông minh của SATRA
09:00 01/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Kết hôn 19 năm, nhà có đám tang mới biết chồng nuôi vợ bé hơn 16 năm
09:00 01/10/2025
Chuyện bốn phương
Mẹ U40 vượt nghịch cảnh: Từ tắc vòi trứng đến phép màu làm mẹ
09:00 01/10/2025
Tin tức
Cách làm gà ác tiềm thuốc bắc bổ dưỡng, thơm ngon
08:52 01/10/2025
Gia đình
CSGT xử phạt sai có phải bồi thường cho người dân?
08:43 01/10/2025
Hòm thư pháp luật
‘Nhà không còn, bố mất, giờ mẹ cũng đi rồi… con chẳng còn nơi nào để về nữa’
08:30 01/10/2025
Tin nóng
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2025
08:29 01/10/2025
Tin nóng
Giá rau xanh ở Hà Nội ‘nhảy múa’, đắt gấp đôi sau bão Bualoi
08:24 01/10/2025
Kinh tế
Philippines: Động đất mạnh 6,9 độ richter, ít nhất 27 người tử vong
08:15 01/10/2025
Thời sự quốc tế
Dự báo thời tiết và tình hình úng ngập của Hà Nội ngày 1/10
08:12 01/10/2025
Đời sống
Kỹ thuật giúp Marc Márquez và Ducati vô địch sớm 5 chặng MotoGP 2025
08:01 01/10/2025
Sao và xe
Đại sứ Nam Phi tại Pháp để lại lời tuyệt mệnh trước khi chết trong khách sạn
08:01 01/10/2025
Thời sự quốc tế
Giải bơi chải thuyền rồng: Bản sắc văn hóa và chiều sâu thương hiệu
08:00 01/10/2025
Thời sự
Mẹo bảo quản thớt gỗ bền lâu
08:00 01/10/2025
Gia đình
Chấn thương nặng vì sập nhà do bão Bualoi
07:57 01/10/2025
Tin tức
Nhà Trắng tuyên bố chính phủ Mỹ sắp đóng cửa vào ngày 1/10
07:51 01/10/2025
Thời sự quốc tế
Họp khẩn với tướng lĩnh cấp cao, Tổng thống Trump, Bộ trưởng Hegseth nói gì?
07:46 01/10/2025
Thời sự quốc tế
Cập nhật những điểm còn ngập ở Hà Nội
07:33 01/10/2025
Tin nóng
Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái
07:32 01/10/2025
Chính trị
Giày ướt do lội nước, làm sao để nhanh khô và không bị hôi?
07:30 01/10/2025
Gia đình
Bộ trưởng Hegseth: Không thể chấp nhận những vị tướng béo phì trong Lầu Năm Góc
07:28 01/10/2025
Thời sự quốc tế