Triều Tiên tuyên bố không bao giờ từ bỏ hạt nhân trước Liên Hợp Quốc

(VTC News) -

Ngày 29/9, tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong có bài phát biểu khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân.

LINH NGÂN
