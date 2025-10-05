Hợp tác chiến lược giữa Công ty Bắc Nam và Tập đoàn Ivenet Hàn Quốc

(VTC News) -

Hợp tác chiến lược mở ra bước ngoặt mới

Trong khuôn khổ sự kiện, Công ty Bắc Nam và thương hiệu Ivenet đã chính thức thực hiện cú bắt tay hợp tác chiến lược, khẳng định cam kết đồng hành lâu dài trong việc mang đến những giải pháp dinh dưỡng an toàn, khoa học và đạt chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, sự xuất hiện của đại diện Ivenet cùng các đại lý phân phối chiến lược của Bắc Nam đã biến đêm hội trở thành một ‘cú bắt tay lịch sử’, đánh dấu mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai bên và mở ra bước ngoặt quan trọng trong hành trình đưa những sản phẩm dinh dưỡng trên thế giới đến với các gia đình Việt.

Ivenet là thương hiệu thực phẩm dinh dưỡng cho bé đến từ Hàn Quốc, được nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng khoa học hiện đại, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến và tuân thủ quy trình kiểm định nghiêm ngặt.

Đại diện Tập đoàn Ivenet (chính giữa) và các đại diện công ty Bắc Nam.

Bắc Nam – đối tác tin cậy của nhiều thương hiệu dinh dưỡng trên thế giới

Là một trong những doanh nghiệp nhập khẩu chính hãng trong ngành hàng mẹ và bé, Công ty Bắc Nam đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tìm kiếm, nghiên cứu và hợp tác với những thương hiệu dinh dưỡng trên thế giới như Aptamil,... để giới thiệu đến người tiêu dùng trong nước.

Với tôn chỉ “Giao thương toàn cầu vì cuộc sống khỏe đẹp hơn”, Bắc Nam không ngừng nỗ lực mang đến các sản phẩm an toàn, chất lượng cao và phù hợp với nhu cầu phát triển của thế hệ trẻ.

Đại diện Công ty Bắc Nam chia sẻ: “Việc hợp tác cùng Ivenet không chỉ là một bước đi chiến lược, mà còn phản ánh định hướng lâu dài của chúng tôi: đồng hành cùng các bậc phụ huynh trong hành trình nuôi dưỡng con cái bằng những sản phẩm tốt nhất. Chúng tôi tin tưởng Đêm hội Đối tác Ivenet lần này sẽ góp phần gắn kết hệ thống phân phối và nâng cao tiêu chuẩn dinh dưỡng cho trẻ nhỏ tại Việt Nam.”

Bước khởi đầu cho hành trình hợp tác bền vững

Phát biểu tại sự kiện, ông Han Jong Hun - Đại diện tập đoàn Ivenet - chia sẻ: “Việt Nam là một trong những thị trường đầy tiềm năng với nhu cầu ngày càng cao về các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng. Chúng tôi vô cùng tự hào khi được đồng hành cùng Công ty Bắc Nam – một đối tác uy tín, có cùng sứ mệnh mang đến những giá trị tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

Đêm hội hôm nay không chỉ là cột mốc đánh dấu sự hiện diện chính thức của Ivenet tại Việt Nam, mà còn là bước khởi đầu cho hành trình hợp tác lâu dài, bền vững và đầy triển vọng.”

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện, Ivenet đã long trọng trao giấy chứng nhận phân phối chính thức cho Công ty Bắc Nam, khẳng định Bắc Nam là đối tác chiến lược duy nhất đưa các sản phẩm dinh dưỡng chuẩn mực quốc tế từ Ivenet đến tay người tiêu dùng Việt Nam.

Phát biểu này không chỉ thể hiện niềm tin của Ivenet vào thị trường Việt, mà còn nhấn mạnh vai trò cầu nối quan trọng của Bắc Nam trong giao thương toàn cầu, đưa các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng. Qua đó, sự kiện không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn và cam kết phát triển bền vững của cả hai thương hiệu.

Tập đoàn Ivenet trao giấy chứng nhận phân phối chính thức cho Công ty Bắc Nam.

Dấu mốc gắn kết hệ thống phân phối

Không chỉ dừng lại ở phần lễ trang trọng, chương trình còn được tổ chức với nhiều nội dung đặc sắc như trải nghiệm sản phẩm, giao lưu trực tiếp giữa đại diện Ivenet, Công ty Bắc Nam và hệ thống phân phối. Bên cạnh đó, khách mời còn được thưởng thức tiệc thân mật trong không gian âm nhạc ấm cúng, tạo nên bầu không khí vừa trang trọng vừa gần gũi.

Đặc biệt, những mini game tương tác cùng phần quà tri ân giá trị đã mang đến sự hứng khởi, tạo nên nhiều khoảnh khắc ấn tượng trong lòng khách tham dự. Sự kiện lần này không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm mới, mà còn là cơ hội để Bắc Nam thể hiện sự trân trọng đối với các đối tác phân phối – những người giữ vai trò then chốt trong việc đưa các sản phẩm từ thương hiệu hàng đầu thế giới đến mọi gia đình.

Tập đoàn Ivenet, công ty Bắc Nam chụp hình cùng các Đại lý, nhà phân phối.

Đêm hội Đối tác Ivenet đã khép lại trong không khí trang trọng và ấm cúng, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc đối với các đối tác tham dự. Với cú bắt tay chiến lược giữa Công ty Bắc Nam và Ivenet, thị trường dinh dưỡng trẻ em Việt Nam hứa hẹn sẽ đón nhận thêm nhiều sản phẩm an toàn, chính hãng và hiện đại.

Đây cũng chính là nền tảng quan trọng mở ra những hợp tác bền vững, khẳng định vai trò tiên phong của Bắc Nam trong việc kết nối các thương hiệu quốc tế với thị trường Việt Nam.