Hachi Việt Nam tung bộ đôi Hachi Regenerating hỗ trợ giảm gãy rụng tóc

(VTC News) -

Tinh thần làm đẹp an toàn từ thương hiệu Việt được yêu thích

Trong bối cảnh ngành mỹ phẩm trong nước tăng trưởng mạnh và nhu cầu chăm sóc tóc ngày càng được chú trọng, người tiêu dùng thông minh ưu tiên lựa chọn những sản phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng.

Hachi có đầy đủ các loại giấy tờ chứng minh tính minh bạch của sản phẩm trong bối cảnh hàng giả hàng nhái tràn lan - chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, chứng nhận nhà máy đạt chuẩn GMP, giấy tờ công bố của từng sản phẩm. Nhiều năm qua, Hachi Việt Nam luôn kiên định theo đuổi sứ mệnh ấy: mang đến những trải nghiệm chăm sóc tóc lành tính nhưng vẫn đem lại hiệu quả rõ rệt.

Với triết lý “tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên”, Hachi tập trung nghiên cứu những nguyên liệu gần gũi, có lợi cho tóc và da đầu; kết hợp cùng công nghệ sản xuất hiện đại để tạo ra các dòng sản phẩm chất lượng, dễ dàng chinh phục người dùng.

Giữ trọn tinh hoa thiên nhiên trong bộ đôi Hachi Regenerating

Bưởi và bơ từ lâu đã được biết đến như những nguyên liệu dưỡng tóc dân gian quen thuộc. Hachi Việt Nam đã kế thừa tinh hoa ấy và đưa vào bộ sản phẩm mới với công thức hiện đại, khoa học hơn, tối ưu khả năng chăm sóc tóc gãy rụng.

Dầu gội Hachi Regenerating – Giảm gãy rụng, nuôi dưỡng chân tóc

Hachi Regenerating Shampoo có thành phần chứa chiết xuất bưởi và dầu quả bơ, chứa nhiều vitamin tạo nên công hiệu. Các tinh chất len lỏi thấm sâu vào từng sợi tóc giúp giảm gãy rụng hiệu quả. Sự kết hợp hoàn hảo giữa Keratin và Collagen trong sản phẩm có tác dụng kích thích da đầu, cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho quá trình mọc tóc, giúp mái tóc trông chắc khỏe, dày và bóng mượt hơn.

Dầu xả Hachi Regenerating – Suôn mượt, chắc khỏe

Hachi Regenerating Conditioner chứa thành phần chiết xuất bưởi và dầu bơ, kết hợp cùng với bộ đôi hoàn hảo Collagen và Keratin, thẩm thấu nhanh, mang lại cho bạn mái tóc chắc khỏe, suôn mượt mà không gây nhờn bết,

Bộ đôi chuyên biệt cho tóc gãy rụng – Giải pháp mới cho mái tóc

Sự kết hợp của bưởi – bơ – collagen – keratin khiến bộ đôi Dầu gội – Dầu xả Hachi Regenerating trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai đang gặp vấn đề:

Tóc rụng nhiều, tóc mỏng yếu

Sợi tóc khô xơ, thiếu sức sống

Da đầu nhạy cảm cần sản phẩm dịu nhẹ

Công thức giàu dưỡng chất giúp tóc phục hồi theo thời gian, giảm gãy rụng hiệu quả, mang lại vẻ dày mượt tự nhiên – phù hợp với thói quen chăm sóc tóc của người Việt hiện đại.

Hachi Việt Nam – hành trình không ngừng nâng tầm chất lượng

Nhiều năm có mặt trên thị trường, với việc sở hữu phòng lab hiện đại đạt chuẩn quốc tế và nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP - Good Manufacturing Practice Hachi Việt Nam đã trở thành thương hiệu quen thuộc với người dùng, đặc biệt trong các dòng sản phẩm chăm sóc tóc thiên nhiên. Tất cả sản phẩm đều được nghiên cứu dựa trên nhu cầu thực tế, ưu tiên yếu tố an toàn, lành tính và hiệu quả bền vững

Bằng tâm huyết, sự chỉn chu trong quy trình sản xuất và triết lý tôn vinh vẻ đẹp thuần Việt, Hachi tiếp tục khẳng định vị thế của một thương hiệu mỹ phẩm Việt hiện đại, đáng tin cậy – nơi người dùng có thể gửi trọn niềm tin trong hành trình chăm sóc tóc và cơ thể.

Hachi Việt Nam, trực thuộc Công ty TNHH Mỹ Phẩm Hachi Việt Nam, tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu mỹ phẩm Việt qua các sản phẩm chăm sóc tóc chất lượng, xem thêm tại: hachivietnam.vn.