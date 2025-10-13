Hà Nội sắp có mưa, đề phòng dông lốc

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang hình thành và phát triển trên khu vực xã Bát Tràng, phường Lĩnh Nam. Vùng mây đối lưu này có xu hướng di chuyển và mở rộng về phía nội thành Hà Nội.

Từ nay đến đến 4 giờ tới, các phường Long Biên, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Yên Sở, Vĩnh Tuy, Tương Mai, Hoàng Mai, Bạch Mai, Hồng Hà... mưa rào và dông, sau đó mưa lan sang các khu vực khác thuộc nội thành Hà Nội.

Ngoài ra, từ chiều 13/10 đến hết ngày 15/10, đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh mưa vừa với lượng mưa dao động 40-100mm, có nơi mưa to đến rất to trên 150mm. Trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ mưa to trên 100mm.

Cơ quan khí tượng dự báo, Hà Nội sắp có mưa, kéo dài nhiều ngày. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Chiều và đêm 13/10, Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm, mưa dông tập trung vào chiều và tối. Mưa dông ở các khu vực này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin cảnh báo lũ trên sông Cầu, sông Thương. Theo đó, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống. Mực nước lúc 7h ngày 13/10 trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương 5,84m, trên mức báo động (BĐ)2 0,54m; trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 5,05m, dưới mức BĐ2 0,25m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên khu vực này tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống dưới mức BĐ1.

Tình trạng ngập lụt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh và TP Hà Nội còn tiếp diễn ở các xã, phường ven sông, các khu vực trũng thấp. Nguy cơ xói lở ven sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực này.