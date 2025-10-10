Mưa ngập lịch sử và cuộc chạy đua sinh tử của bệnh nhân ung thư máu

(VTC News) -

L.D.K (sinh năm 2005, Mường Thanh, Điện Biên) – bệnh nhân tan máu bẩm sinh, trễ hẹn điều trị hai tháng qua - di chuyển một mình từ Điện Biên xuống Hà Nội vào tối 6/10. Đến 7h45 sáng hôm sau, vừa đặt chân tới bến xe Mỹ Đình, em ngất xỉu vì thiếu máu nghiêm trọng.

Mưa lớn, các tuyến đường quanh bến xe chìm sâu trong nước, mọi nỗ lực gọi xe cứu thương hay nhờ người dân hỗ trợ đưa K. đến bệnh viện đều bất thành. Phòng công tác xã hội của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương lập tức liên hệ với Ban quản lý Bến xe Mỹ Đình. Nhân viên tại đây nhanh chóng tìm đến vị trí của K., phối hợp với tổ cảnh sát giao thông trực gần đó để xử lý tình huống khẩn cấp.

Chiến sĩ cảnh sát giao thông dùng cáng đưa K. lên xe cứu hộ. Sau 30 phút, em có mặt tại Viện để được truyền máu kịp thời. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số huyết sắc tố của Khánh chỉ còn 27 g/l – ở mức thiếu máu nặng, đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

K. nói: “Em không kịp hỏi tên, số điện thoại của anh CSGT, nhưng anh ấy là ân nhân đã giúp em vượt qua lúc nguy hiểm nhất”.

K. được truyền 2 đơn vị máu trong chiều 7/10, sức khỏe ổn định trở lại.

Cũng trong sáng 7/10, tại nút giao Hồ Tùng Mậu – Phạm Hùng, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 gồm Thiếu tá Lê Văn Đạt và Đại úy Vũ Thanh Sơn phát hiện trường hợp bệnh nhân ung thư máu không thể di chuyển giữa dòng nước ngập.

Người được hỗ trợ là anh T.V.K (quê Bỉm Sơn, Thanh Hóa), bị bạch cầu tủy mạn – một thể ung thư máu, đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương từ 2 năm nay. Do bị tai nạn lao động trước đó, anh K. bị liệt hai chân, loét điểm tì nặng và mỗi lần đến viện đều phải nằm cáng.

Sáng hôm đó, hai vợ chồng anh K. bắt taxi từ 4h sáng để ra Hà Nội khám định kỳ. Đến 6h thì mắc kẹt tại điểm ngập và phải chờ tới tận 11h mới đến được bệnh viện, nhờ sự hỗ trợ tận tình của các cán bộ cảnh sát giao thông.

Phố Phạm Văn Bạch, đoạn qua cổng Viện ngập sâu – ảnh chụp sáng 7/10 (Ảnh: Vương Tuấn).

Theo Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, ngày 7/10 là lịch hẹn điều trị, xét nghiệm của nhiều bệnh nhân mắc bệnh huyết học mạn tính, trong đó có người cần truyền máu định kỳ.

Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời từ các đơn vị, nhiều bệnh nhân sẽ buộc phải hoãn lịch điều trị – điều có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 11 (bão Matmo), Hà Nội hứng trận mưa lớn, kéo dài từ ngày 6-7/10, gây ngập úng nghiêm trọng nhiều tuyến đường và làm ách tắc giao thông. Lượng mưa đo được tại Hà Nội phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 150mm, khiến mực nước các tuyến phố dâng cao, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.