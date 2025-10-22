Gyokeres ghi cú đúp, Arsenal vùi dập Atletico Madrid trong 15 phút

(VTC News) -

Trận đấu giữa Arsenal và Atletico Madrid được giải quyết trong vòng 15 phút của hiệp 2. Đại diện của giải Ngoại Hạng Anh ghi liên tiếp 4 bàn từ phút 57 đến 70.

Sau hiệp đấu đầu tiên áp đảo mà không có bàn thắng, Arsenal mở tỷ số theo kịch bản quen thuộc. Declan Rice đá phạt để Gabriel Magalhaes đánh đầu ghi bàn. Gabriel Martinelli nâng tỷ số lên 2-0 trước khi Viktor Gyokeres có cú đúp bàn thắng.

Gyokeres ghi 2 bàn giúp Arsenal thắng đậm Atletico Madrid.

Atletico Madrid cũng có vài tình huống phản công nguy hiểm. Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha chỉ sút trúng dích một lần và không có bàn thắng. Arsenal thắng Atletico Madrid với tỷ số 4-0.

Loạt trận UEFA Champions League đêm 21/10 và sáng 22/10 mang đến nhiều bàn thắng. Chỉ 2 trận đấu kết thúc với tỷ số ít hơn 2 bàn.

Barcelona giành chiến thắng dễ dàng trước Olympiakos trên sân nhà. Đại diện Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo với tỷ lệ kiểm soát bóng hơn 70%. Việc cầu thủ Olympiakos nhận thẻ đỏ trong hiệp 2 càng giúp Barca dễ đá.

Fermin Lopez là nhân vật nổi bật với 3 bàn thắng. Marcus Rashford đóng góp cú đúp và bàn còn lại của Barcelona là cú đá phạt đền của Lamine Yamal. Olympiakos chỉ tung ra được 5 cú sút và ghi 1 bàn từ chấm đá phạt 11m.

Barcelona không phải đội duy nhất ghi 6 bàn trong loạt trận đêm qua. Paris Saint-Germain thậm chí còn thắng đậm hơn trong cuộc đối đầu với Bayer Leverkusen.

Đây là trận đấu có tới 2 thẻ đỏ chia đều cho 2 đội ngay trong hiệp một. Bayer Leverkusen được hưởng 2 quả phạt đền nhưng chỉ tận dụng được một lần. Sau nửa đầu trận đấu, PSG dẫn 4-1 nhờ các pha lập công của William Pacho, Khvicha Kvaratskhelia và cú đúp của Desire Doue.

Nuno Mendes, Ousmane Dembele và Vitinha ghi thêm 3 bàn cho đội bóng Pháp ở hiệp 2. Aleix Garcia giúp Bayer Leverkusen có bàn rút ngắn tỷ số. Chung cuộc, PSG thắng Baer Leverkusen với tỷ số 7-2.

Đội thứ ba chạm mốc 6 bàn trong loạt trận này là PSV Eindhoven. Đội bóng Hà Lan giành chiến thắng 6-2 trước Napoli. Đội khách nhận 1 thẻ đỏ trong hiệp 2.

Kết quả UEFA Champions League ngày 22/10

Barcelona 6-1 Olympiakos

Kairat Almaty 0-0 Pafos

Arsenal 4-0 Atletico Madrid

Bayer Leverkusen 2-7 PSG

Copenhagen 2-4 Dortmund

Newcastle 3-0 Benfica

PSV 6-2 Napoli

Royale Union SG 0-4 Inter Milan

Villarreal 0-2 Man City.